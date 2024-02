l’iglesias ringrazia illario 

Iglesias 3

Bosa 2

Iglesias (4-4-2) : Guddo, Zedda (24’ st Castanares), Pitzalis (1’ st Porru), Hundt, Bringas, Piras, Carubini, Isaia (14’ st Caverzan, 38’ Doneddu), Pavone, Illario, Capellino (7’ st Cancilieri). In panchina Daga, Mastino, Atzeni, Laplace. Allenatore Murru.

Bosa (3-5-2) : Idrissi, Grella, Mattiello, Ongania, Maquisse, Ferrari (44’ st Carta), Maganuco (44’ st Mura), Unali, Neves, Pinna (33’ st R. Carboni), Martins (15’ st Di Angelo). In panchina Murtas, Arseni, S. Carboni, Marras, Avellino. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Merlino di Pontedera.

Reti : nel primo tempo, 28’ Capellino, 41’ (r) Martins; nella ripresa, 10’ (r) Pinna, 44’ (r) Bringas, 46’ Illario.

Note : ammoniti Hundt, Illario, Idrissi, Carubini; recupero 1’ pt - 7’ st. Spettatori 280.

Iglesias. Nei due minuti finali a Gavoi aveva dilapidato un vantaggio di 2 reti, stavolta è l’Iglesias a segnare due gol insperati allo scadere ed a ribaltare una gara che si era malissimo (il Bosa ha dominato la ripresa). L’eroe di giornata è capitan Gianluigi Illario, che si procura il rigore del 2-2 e poi fa esplodere la tribuna segnando il 3-2 in mezza acrobazia.

In avvio l’equilibrio è rotto da un imperioso stacco di testa di Capellino su precisa punizione di Bringas ma poco dopo Carubini attende troppo ad intervenire e finisce per stendere Pinna in area: Martins pareggia dal dischetto. Nella ripresa, al 5’, Pinna prima spaventa Guddo poi, al 10’, dopo un tiro respinto di Maganuco, irrompe sulla palla e viene caricato da Guddo andando poi a siglare il rigore dell’1-2. Il Bosa sfiora più volte l’1-3 ma al 44’ sale in cattedra Illario: prima ottiene il rigore che Bringas trasforma poi chiude i conti con un destro di mezzo volo dopo un’azione insistita.

