L’Iglesias ribalta il Bonorva in trasferta 

BONORVA 1

IGLESIAS 3

Bonorva (4-4-2) : Congiunti, Soro, Balbo, Cosseddu (21’ st Mura), M. Sanna, Madeddu, Camara (32’ st Igene), Zilli, Riu, Pavone, Lemiechevsky. In panchina Tangianu, Russu, Ruggiu, Sechi, Nieddu, Pietri. Allenatore Pulina.

Iglesias (4-4-2) : Daga, A. Leroux, Crivellaro, Montisci, Arzu, Floris, F. Dominguez, Mancini (36’ st Rodríguez), S. Dominguez, Cappellino (21’ st Piras), Maitini (13’ st Beugre). In panchina Bonifacio, Bahlaouan, Figus, Santos, R. Leroux, Lambroni. Allenatore Porcu.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : nel primo tempo 18’ Pavone, 36’ Balbo (a); nella ripresa 29’ Piras, 43’ Beugre.

Note : ammoniti Soro, Cosseddu, Zilli, Sanna, Montisci, Dominguez, Porcu. Recupero 3’pt-5’ st.

Bonorva. Cade per la prima volta in campionato, al Chicchito Chessa, il Bonorva per mano di un Iglesias rivelatosi un avversario più ostico del previsto. I minerari, contratti nella prima frazione, sbocciano nella ripresa, portandosi a casa, con merito, i tre punti. I sistemi di gioco (4-4-2) sono a specchio ma i modelli di gioco differenti: Pulina prova a manovrare creando densità nella metacampo ospite, Porcu attende e riparte, spiegando le ali con un 4-2-4, con tutto il suo arsenale offensivo. Il vantaggio nasce da un calcio piazzato al 18’: una bordata di Zilli dai trenta metri sbatte sulla traversa e casca tra i piedi di Pavone, lesto a siglare il tap-in dell’1-0. Il pari è fortuito: Montisci, al 36’, scappa sulla destra e mette dentro l’area un traversone che Balbo cicca in rete. Nella ripresa, viene allo scoperto l’Iglesias col bel gioco. Il 2-1 arriva al 74’ con un’azione manovrata palla a terra che mette in luce l’estro di Mancini, abile a divincolarsi in mezzo alle maglie biancorosse e a firmare l’assist per Piras. Il tris matura a tempo scaduto: Madeddu sbaglia le misure di un retropassaggio, Beugre intercetta e fredda Congiunti. (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA