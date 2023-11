L’Iglesias perde ma Illario vola 

È un momento difficile per l’Iglesias ma il centrocampista dei minerari Gianluigi Illario riesce quasi sempre a brillare in campo. A confermarlo sono gli otto voti assegnatigli dai tecnici delle squadre avversarie affrontate finora, numero che gli consente di guardare tutti dall’alto verso il basso nella speciale classifica dei migliori giocatori del torneo nelle dieci giornate disputate. È il progetto ideato da L’Unione Sarda, con la collaborazione della Figc regionale, giunto al terzo anno e che a fine stagione premierà i vincitori.

Al comando

Domenica scorsa l’Iglesias ha perso in casa contro l’Ossese ma Illario, pur non ottenendo il voto, è riuscito a mantenere il comando solitario della speciale classifica. Anche perché non è avanzato Simone Calaresu, attaccante della Tharros, che al termine della nona giornata era l’immediato inseguitore con sette punti. Gli oristanesi domenica hanno battuto di misura il Calangianus. Il leader dei biancorossi è stato agganciato da un altro giocatore dell’Iglesias, Mauricio Bringas, da Mattia Gueli dell’Ossese e da Michele Fadda del Sant’Elena. Questi, classe 1995, ex Guspini, Nuorese, La Palma e San Teodoro, sta facendo davvero bene. È stato voluto fortemente dal tecnico dei biancoverdi Marco Piras secondo cui «potrebbe fare ancora meglio: è un centrocampista completo, un mancino puro che può ambire a ben altri palcoscenici». L’ex allenatore di Muravera, Barisardo, Guspini e Monreale aveva fatto esordire in Eccellenza proprio Illario: «Un ottimo giocatore come lo sono anche Calaresu, Gueli e Bringas».

Nel gruppo A

Nel girone A di Promozione, trascorse sette giornate, sono rimasti in due in vetta alla speciale classifica. Si tratta degli attaccanti Alex Tomasi (Gonnosfanadiga) e Federico Perez Ojeda (Selargius), che domenica scorsa hanno ottenuto il sesto voto. Sono rimasti a quota cinque Manuele Porru del Terralba, Marco Boi del Tortolì e Michel Milia della Verde Isola, agganciati da Federico Corda e Buba Darboe del Calcio Pirri, Nicolò Agostinelli del Guspini, Gianmarco Paulis del Monastir, Fabio Argiolas del Selargius e Nicola Farci del Villamassargia. L’esperto Argiolas fa ancora la differenza in questa categoria come anche l’altro veterano della squadra, selargino doc, Pierluigi Porcu, che ha quattro punti.

Nel raggruppamento sud

Anche nel girone B ora ci sono due giocatori in testa. Emanuele Fini (Stintino) e Davide Baratelli (Tuttavista), ottenendo il settimo voto, hanno staccato Giuseppe Meloni, bomber dell’Alghero, rimasto fermo a quota sei. I giallorossi sabato scorso hanno perso il big match contro la Nuorese. Meloni è stato agganciato dal compagno di squadra Stefano Mereu e da Yahya Jatta (Fonni), Andrea Usai (Lanteri), Andrea Iesu (Santa Giusta) e Domenico Saba (Usinese). Non ci sono nelle primissime posizione i due capocannonieri dei gironi A e B, rispettivamente Mauro Ragatzu del Monastir e Lorenzo Zela del Posada, entrambi a quota otto reti.

