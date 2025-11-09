l’iglesias non si ferma più, batte il tortolì e adesso è da solo in terza posizione 

Tortolì 0

Iglesias 1

Tortolì (4-2-3-1) : E. Daga, Sulis, Lahrach, Delpiccolo, Contu (14’ pt Cocco); Serra, Poli (28’ st Ferrareis); A. Piroddi; Rarinca, Manconi; R. Piroddi. In panchina Tangianu, Marongiu, De Zan, Loi, Matt. Nieddu, Forense, Sotgia. Allenatore Mereu.

Iglesias (4-3-3) : Riccardo Daga I, Crivellaro, Fidanza, Di Stefano, Arzu; Faru (40’ st A. Piras), E. Piras, Abbruzzi; Alvarenga, Salvi, Capellino (34’ st Cancilieri). In panchina Slavica, Pintus, Corrias, Leroux, Riccardo Daga II, Tiddia. Allenatore Murru.

Arbitro : Ghanim di Saronno.

Rete : st 21’ Salvi.

Note : espulso Delpiccolo; ammoniti A. Piroddi, Alvarenga, Capellino, R. Piroddi, Abbruzzi; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 400.

Tortolì. L’Iglesias fa valere la sua maggior esperienza. L’undici di Murru sbanca (di misura) il Fra Locci e s’insedia al terzo posto. Sul risultato pesa il gol fantasma reclamato dal Tortolì a fine primo tempo.

Inizialmente l’Iglesias esercita una pressione costante andando anche vicino al gol, evitato al 16’ da un salvataggio sulla linea di Serra. Al 40’ del primo tempo suona la sveglia per il Tortolì. Sulis innesta le marce alte sulla fascia destra e mette in mezzo una palla velenosa che il portiere ospite salva sulla deviazione di Abbruzzi evitando di capitolare. Qui divampa la polemica. Secondo i giocatori del Tortolì la sfera aveva oltrepassato la linea, per arbitro e assistente no.

Tra il 9’ e il 10’ della ripresa Salvi si rende pericoloso prima con un tiro al volo (c’è la forza, manca la precisione) e poi con un colpo di testa (fuori di poco). Di rimessa gli ospiti fanno paura: Alvarenga sfugge alla difesa ma la risposta di Daga è sensazionale. L’Iglesias va in vantaggio al 21’: punizione di Arzu dalla trequarti, Salvi prende l’ascensore e di testa beffa Daga. Ancora Salvi (27’) protagonista, Daga vola e devia in angolo. Si rivede il Tortolì, al 31’, ma Roberto Piroddi si divora il gol del possibile pari. E poi, un minuto dopo, cala la notte per i rossoblù che restano in dieci per l’espulsione di Delpiccolo che cintura Salvi lanciatissimo a rete.

RIPRODUZIONE RISERVATA