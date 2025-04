«L’Iglesias non farà sconti» 

Iglesias. Promette le consuete sentitissime emozioni il derby sulcitano della penultima giornata tra Iglesias e Carbonia al Monteponi. A +2 sulla zona playout, gli uomini di Diego Mingioni cercano punti per la salvezza diretta mentre quelli di Giampaolo Murru vogliono difendere il quinto posto anche se non disputeranno il playoff dato l’eccessivo distacco dalla seconda in classifica.

Nessun favore

«Nessuno sconto», assicura il tecnico rossoblù, «onoreremo il campionato cercando come sempre i 3 punti». Prima della trasferta vittoriosa a Barisardo le due sconfitte consecutive con Villasimius e Nuorese avevano un po’ scosso l’ambiente di casa. «Eravamo calati in intensità e voglia, da ex giocatore so che il venir meno degli stimoli può incidere ma non era accettabile ed è bastata una sfuriata in spogliatoio: non dovevamo e non dobbiamo sprecare quanto di buono fatto finora».

L’attacco

In classifica stride il divario con le prime 4 a livello di reti segnate: solo 35 per l’Iglesias che ne paga 16 al Budoni, 25 al Monastir, 8 al Tempio e 18 all’Ossese. «L’addio di Sagitov era programmato e trovare buoni attaccanti è un’impresa: chi li ha se li tiene stretti. Ci siamo adattati usando il 4-2-3-1 e usando spesso come centravanti Capellino, che è un esterno, o avanzando Mastropietro. Ma non è stato facile. Restare a Iglesias? Sono iglesiente, sono stato a lungo giocatore e alleno da 15 anni: con tutto l’ambiente c’è un ottimo rapporto e vorrei portare la squadra in Serie D, la mia massima ambizione».

Il club

Parole al miele ma il presidente Giorgio Ciccu non si sbilancia: «Vedremo, intanto c’è da blindare il quinto posto. Cos’è mancato in questa stagione? Una punta con tanti gol, un uomo d’area che abbiamo cercato ma non trovato. A dirla tutta, serviva e serve maggiore sostegno dal Comune: manca una struttura più idonea per noi ma anche quelle per le tante squadre del nostro settore giovanile».

