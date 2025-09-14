L’Iglesias impone la sua legge Il Calangianus contiene i danni 

Iglesias 2

Calangianus 0

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Crivellaro (26’ st Mancini), Arzu, Fidanza (27’ st Di Stefano), Mechetti, Abbruzzi, E. Piras, Frau, Salvi Costa, Alvarenga, Capellino (33’ st Cancilieri). In panchina Slavica, A. Piras, Pintus, Pitzeri, Daga, Corrias. Allenatore Murru.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Serra, La Rosa, Dombrovoschi, F. Mamia, Valentini (32’ st Tamponi), Moreo, Saiu (35’ st Pirina), Ruiz Sanchez, Perez (6’ Mauro), Tusacciu. In panchina Coscione, Giaccheddu, Concas, Delogu, A. Mamia, Zannetti. Allenatore Marini.

Arbitro : Mele di Sassari.

Reti : 5’ pt Capellino; 47’ st Salvi Costa.

Iglesias. Buona la prima per l’Iglesias che domina contro il Calangianus più di quanto dica il risultato. Al 4’ Congiunti deve già parare su Alvarenga ma si arrende sul corner successivo al tap-in di uno straripante Capellino. È un monologo dei minerari che sfiorano il raddoppio con Salvi Costa, Piras (traversa) e Crivellaro mentre il Calangianus si vede solo al 21’ con un destro a giro senza pretese di Moreo. Ritmi più bassi nella ripresa ma a pungere è sempre l’Iglesias: Congiunti para due volte su Alvarenga e vede il destro di Salvi Costa stamparsi sull’incrocio dei pali. Al 19’ Riccio compie l’unica parata della sua gara mandando in corner un rasoterra da lontano di Moreo ma poi è ancora Congiunti a dover respingere su Alvarenga e ripetersi eroicamente su Salvi Costa lanciato a rete. Il brasiliano si fa però perdonare al 47’: assist dalla sinistra di Alvarenga e zuccata del centravanti che chiude i conti.

