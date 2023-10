L’Iglesias gioca una buona partita ma perde Il Taloro non sbaglia e dilaga nella ripresa 

Iglesias 0

Taloro Gavoi 3

Iglesias (4-3-1-2): Esposito, Mastino, Zedda, Bringas, Hundt, Todde, Kouadio, Piras (15’ st Caverzan), Porru (33’ st Isaia), Illario (39’ st Doneddu), Castanares. In panchina Pilloni, Carubini, Atzeni, Pitzalis, L. Fadda, Filippi. Allenatore Murru.

Taloro Gavoi (4-4-2) : M. Fadda, Soro, Dettori (3’ st Vidili), Delussu, Saiu, Castro (33’ st Lapia), A. Fadda, Vassidiki, Ricci (45’ st Mascia), Pusceddu (16’ st Peana), Mele (33’ pt Falchi). In panchina Cuguttu, Sanna, Saba, Puxeddu. Allenatore Mura.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 27’ Ricci; nella ripresa, 14’ Pusceddu, 30’ A. Fadda.

Note : espulso (rosso diretto) Castaneres; ammoniti Delussu, A. Fadda, Castro. Recupero 3’ pt - 5’ st. Spettatori 240.

Iglesias. Gioca la sua miglior partita in stagione l’Iglesias, ma fatica enormemente a buttarla dentro (un gol in sei gare) e deve arrendersi a un Taloro arcigno nel primo tempo e dilagante nella ripresa. Ci sono Porru e Todde in campo per i minerari (l’impalpabile centravanti Pavisich ha già fatto le valigie) che dominano l’avvio: tra il 12’ e il 22’ Zedda, Bringas e Illario bersagliano, senza fortuna, la porta avversaria. Al Taloro basta invece un’invenzione dal limite dell’area di Ricci per portarsi in vantaggio: destro secco che Esposito tocca, ma non abbastanza.

I locali non ci stanno e al 36’ Kouadio imbecca Illario, che spara un destro dal limite sul quale Fadda vola a deviare in corner, poi ancora Illario dalla stessa mattonella al 49’ e nuovo volo riparatore di Fadda. Il portiere del Taloro è bravo anche a inizio ripresa sul piattone di Piras, in seguito Castanares la combina grossa (gomitata a Soro e Iglesias in dieci) e la gara prende tutta un’altra piega. Ci provano Delussu e Falchi, prima che Pusceddu (14’) inventi un tiro-cross dalla destra che va a infilarsi all’incrocio dei pali. I minerari non ci credono più e il solo Esposito evita un passivo maggiore ai suoi opponendosi a Ricci e a Falchi. Lo 0 a 3 arriva comunque al 30’, quando Ricci libera il piattone vincente di A. Fadda.

