L’Iglesias ferma il Budoni 

Budoni (4-3-3) : Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez (14’ st Rossi), Farris, Satta, Assoumani, Steri, Meloni, Ortenzi (42’ st Santoro), Ndiaye (30’ st Lopez Ortiz). In panchina Riccio, Diop, De Goicoechea, Lancioni, Zullo, D’Aleo. Allenatore Cerbone.

Iglesias (4-4-1-1) : Guddo, Atzeni, Zedda, Bringas, Cassini, Raponi, Kouadio, Piras, Capellino (28’ st Espada, 87’ st Sirigu), Illario, Cruz (14’ st Sariang). In panchina Zucca, Filippi, M. Mura, S. Mura, Doneddu, Luciano. Allenatore Marongiu.

Iglesias 0

Budoni 0

Arbitro : Fresu di Sassari.

Note : espulso Cassini (87’, doppio giallo); ammonito Raponi. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 220.

Iglesias. Termina a reti inviolate l’attesa gara tra i padroni di casa dell’Iglesias e la capolista Budoni che, in virtù della vittoria in trasferta sull’Arbus del Latte Dolce, viene affiancata in classifica proprio dai sassaresi.

Gara bloccata

Partita molto attesa ma nella quale le occasioni da rete e lo spettacolo sono per lo più mancati anche a causa delle condizioni del manto di gioco non ottimali. Il gioco si è perciò concentrato soprattutto a centrocampo con entrambe le compagini che hanno provato ripetutamente il lancio lungo a cercare Capellino, da una parte, e Meloni dall’altra, ma con scarsissimi risultati.

L’unico sussulto in un primo tempo noioso è degli uomini di Cerbone: cross teso dalla destra di Assoumani per Meloni che però viene anticipato in extremis da Cassini.

La ripresa

Al rientro dall’intervallo si aspetterebbe il forcing di un Budoni ma le emozioni latitano ancora, se si eccettuano due gol annullati alla capolista entrambi per netto fuori gioco. È l’Iglesias a spingere di più, pur senza creare pericoli dalle parti di Faustico. Nel finale però il Budoni alza i giri del motore e Cassini (espulso) ferma con le cattive al limite dell’area Ortenzi lanciato a rete. La potente punizione di Raimo trova Guddo attento a respingere in corner. Il Budoni conquista solo alcuni corner e la gara si conclude a reti inviolate.

