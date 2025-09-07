VaiOnline
Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

L’Iglesias fa suo il derby e festeggia 

Iglesias 2

Carbonia 1

Iglesias (4-3-3) : Riccio, Crivellaro, Arzu, Fidanza, Mechetti, Abbruzzi, A. Piras, Frau, Costa, Alvarenga, Capellino (21’ st Cancilieri). In panchina Murru, Di Stefano, E. Piras, Mancini, Pintus, Pitzeri, Scanu, Corrias. Allenatore Murru.

Carbonia (4-4-2) : Floris, Guerzeni (1’ st Cocco), Melis, Ponzo, Mastino, Chidichimo, Artese (27’ st Zonchello), Nannini, Pavone, Porcheddu, Coulibaly. In panchina Saiu, Ollargiu, Carboni, Scano, Serra, Tatti, Hundt. Allenatore Mannu. Arbitro: Dascola di Cagliari.

Reti : 42’ pt e 16’ st Capellino, 39’ st Pavone.

Note : espulso per doppia ammonizione Mastino; ammoniti Abbruzzi, E. Piras, Cancilieri.

Iglesias. Dopo l’1-1 dell’andata è l’Iglesias a fare suo il derby del Sulcis con il Carbonia e a passare il turno in Coppa Italia grazie ad una doppietta dell’argentino Capellino. E a fine gara il presidente Giorgio Ciccu ha annunciato le sue dimissioni in polemica con la decisione del Comune di chiudere un campo sportivo che servirebbe per l’attività giovanile. Oggi se ne saprà di più.

La gara si apre al 7’ con un legno colpito da Crivellaro. Poi Riccio para tra 16’ e 17’ le conclusioni di Porcheddu e Coulibaly. Capellino al 42’ deposita in rete un bel assist di Alvarenga. Nella ripresa Floris si oppone a Costa, Capellino, Fidanza e Alvarenga ma si deve arrendere all’incornata imperiosa di Capellino. Al 35’ Carbonia in 10 ma capace di accorciare le distanze con Pavone.

