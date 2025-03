L’Iglesias è spietato Resa del Barisardo 

Barisardo 0

Barisardo (3-5-2) : Mejri, Mendes (36’ st Murgia), Rodrigues, Soilihi; Dimitrijevic, Mabo, Passalenti (25’ st Dragan), Mihali, Volo (20’ st Mangle); Tosi, Nunes Correia. In panchina Aquilon, Pisu, Cissokho. Allenatore Ruggeri.

Iglesias (4-4-2) : Idrissi, Mancini, Crivellaro, Mechetti, Restivo (39’ st Mastropietro); Giorgetti, Capellino, Illario, E. Piras (16’ st A. Piras); Canciliri, Alvarenga. In panchina Riccio, Fenu, Crivellaro. Allenatore Quaglieri.

Arbitro: Sari di Alghero.

Rete : pt 13’ e st 35’ Alvarenga.

Note : ammoniti Soilihi, Mendes, Capellino, Mancini, Mechetti, Marcon, A. Piras; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 50.

Lanusei. Troppo Iglesias per il Barisardo. Gli ogliastrini perdono in casa 2-0 e si ritrovano al terzultimo posto. L’Iglesias sale in cattedra al 13’ quando Alvarenga calcia da fuori area sorprendendo Mejri. Il Barisardo abbozza una reazione ma il livello dell’avversario, in piena corsa playoff, è un fattore che complica i piani alla formazione di Ruggeri. Gli ospiti sigillano il successo al 35’ della ripresa, ancora con Alvarenga che chiude un contropiede chirurgico. (ro. se.)

