L’Iglesias è in mezzo al guado 

Iglesias. Nessun pareggio, 5 vittorie, 6 sconfitte e il settimo posto in classifica (in coabitazione) nel maggior campionato regionale: numeri che sarebbero positivi per tante società ma non per l’Iglesias che per blasone e mercato effettuato, fin dall’avvio di stagione si poneva obiettivi ambiziosi, appena un pelo sotto quelli delle tre corazzate Monastir, Budoni e Ossese che non a caso occupano i primi 3 posti della classifica.

Buone prove in tutte le gare per i minerari, anche contro le corazzate, ma sono troppe le sconfitte di misura, incassate spesso per scarsa vena in zona gol (sono 12 i gol fatti, 11 i subiti). Ne sono esempio gli ultimi due 0-1 accusati contro Tempio e il Villasimius, in quest’ultimo caso dominando praticamente la gara ma capitolando a causa di un’unica distrazione. Mister Giampaolo Murru allarga le braccia: «Partita giocata da noi con grande supremazia ma se non segni rischi di essere punito, così com’è accaduto, alla prima occasione». Sembra invocare più cinismo e cattiveria sotto porta Murru, che riguardo agli obiettivi di stagione fa un po’ di melina: «Dove vogliamo arrivare? Non so, ma la rosa è tornata praticamente al completo, possiamo e dobbiamo fare molto di più».

