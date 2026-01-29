VaiOnline
Eccellenza.
30 gennaio 2026

L'Iglesias e il sogno Coppa 

A febbraio il primo turno con la Boreale: «Saremo pronti» 

Iglesias. Sarà una sfida da “prima volta” per entrambe le contendenti. L’Iglesias ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza come mai era accaduto nella sua storia; altrettanto ha fatto nel Lazio la Boreale, che ha trionfato per 7-6 ai rigori con il Ferentino (coincidenze). Così ora lo scontro nel turno iniziale della competizione nazionale della categoria vedrà una davanti all’altra due “novizie”, sperando che ad andare avanti siano i rossoblù del tecnico Giampaolo Murru.

Campionato

La Boreale è una squadra del nord di Roma, espressione del quartiere di Ponte Milvio. L’andata si giocherà l’11 febbraio al Monteponi, il ritorno è previsto il 18 allo stadio Don Orione di via della Camilluccia nella Capitale. Mercoledì scorso intanto, con una grande festa nell’oratorio della chiesa di San Pio X, i minerari hanno festeggiato il trofeo. Poi, archiviata la gioia, la testa è andata subito al campionato, nel quale sono attesi da due infuocati scontri al vertice: domenica è in programma la trasferta contro la capolista Ilvamaddalena, a seguire c’è il turno casalingo con la Nuorese terza in classifica. Poi si tornerà a pensare alla Coppa Italia.

Gli avversari

«Non conosciamo gli avversari», premette il tecnico Murru, «così come loro non conoscono noi. Ma prepareremo al meglio la gara, visionando anche filmati e statistiche delle loro partite. Meritiamo questa fase della competizione e la vogliamo affrontare al meglio da ogni punto di vista». Secondo l’allenatore il doppio impegno da affrontare con una rosa non lunghissima non sarà un problema: «Ci potrebbero essere contraccolpi ma la situazione era la stessa anche a inizio stagione e direi che ce la siamo cavata bene. Scenderà in campo la formazione migliore e tutti dovranno offrire il loro contribuito, a partire dai più esperti che dovranno aiutare e trascinare i compagni».

Benemerenza

Intanto l’Iglesias si prepara a ricevere un prestigioso riconoscimento: su proposta del presidente della Figc regionale Gianni Cadoni, alla società verrà assegnata la “Benemerenza nazionale della Figc - Lnd” «per gli oltre 100 anni di attività sportiva e sociale svolte finora». Consegna prevista a Roma il 28 febbraio alla presenza delle massime autorità sportive nazionali. Sarà naturalmente il presidente Giorgio Ciccu (lo è da 11 anni, da 16 è nel direttivo), insieme al ds Andrea Marras e al tecnico Murru, a ricevere il prestigioso riconoscimento. «Siamo orgogliosi di un premio alla nostra gloriosa storia», dice il patron.

