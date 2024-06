l’iglesias del presidente ciccu punta in alto «vogliamo fare un campionato di vertice» 

Iglesias. Un ottavo posto finale, pochi mesi fa, grazie alla gran cavalcata nel girone di ritorno che ha permesso anche di accarezzare il sogno playoff: nella stagione alle porte l’Iglesias punta a fare decisamente meglio, anche in virtù di un mercato sorprendentemente già chiuso che ha consentito di confermare la già ottima ossatura della squadra e di puntellarla con innesti di qualità in ogni reparto per partire fin da subito con grandi ambizioni.

Il patron Giorgio Ciccu non si nasconde: «Puntiamo a fare un campionato di vertice. Ce lo impongono la città, la nostra storia, il blasone e il nostro splendido pubblico». Confermatissimi il fantasista, capitano e bandiera della squadra Gianluigi Illario (miglior giocatore dell’Eccellenza, secondo i mister avversari, per la seconda stagione consecutiva), il centrocampista argentino Mauricio Bringas (sul podio dei migliori del campionato) e il connazionale attaccante Nicolas Capellino, pienamente recuperato. Vestiranno ancora la maglia rossoblù anche il giovane centrocampista Edoardo Piras, il laterale di difesa Mattia Pitzalis e uno dei pupilli del presidente, il centrale difensivo (ma in grado di ricoprire vari ruoli) Fabio Porru, reduce da una grande stagione. A difendere i pali partirà da titolare il portiere Riccardo Daga.

In panchina, a dirigere le operazioni in una squadra dall’età media ancora molto bassa (23,9 nella stagione passata), sarà il riconfermato Giampaolo Murru. A detta del massimo dirigente il mercato sarebbe già chiuso: «Ci siamo mossi per tempo assicurandoci 7 nuovi innesti, aspettiamo solo la data degli svincoli del 30 giugno per ufficializzarli. Crediamo di aver colmato tutte le lacune evidenziate nella scorsa stagione». Oltre al mister è stato confermato interamente lo staff dirigenziale, che si avvarrà anche di alcune figure promosse dal settore giovanile: Danilo Daga, Maurizio Pistincu, Franco Sanna e Davide Cannas.

I ragazzi continueranno a essere un plus per i minerari: dopo il riuscitissimo torneo “Villa di Chiesa” (circa 1000 i giocatori in campo), a breve si terrà un nuovo “Open day” anche per vedere all’opera i giovani talenti.

