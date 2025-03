L’Iglesias capitola con la Nuorese e saluta i playoff 

Iglesias 0

Nuorese 3

Iglesias (4-4-2) : Idrissi, Mancini, Crivellaro (26’ st Fenu), Mechetti, Brailly, A. Piras (8’ st Marcon), Restivo (1’ st Mastropietro), Illario, Cancilieri, E. Piras, Alvarenga. In panchina Riccio, Pitzalis, Capellino, Chessa. Allenatore Quaglieri.

Nuorese (4-4-2) : Mascia, Filia, Dessolis, Steri, Dias Braga, Ramos, Tanda, Pitirra (20’ st Demurtas), Manca (32’ st Catte), F. Cocco (48’ st Puddu), Cossu (22’ st G. Cocco). In panchina Trini, Laconi, Aru, Sogos, Coaciu. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 14’ Pitirra; st 42’ (r) F. Cocco, 48’ G. Cocco.

Note : espulso Brailly (rosso diretto al 39’ st); ammoniti Cossu, Manca, Crivellaro. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 140.

Iglesias. Più vogliosa e pimpante fin dall’avvio, la Nuorese sbanca con merito il Monteponi e infligge la seconda sconfitta consecutiva a un’Iglesias (priva di tanti titolari) agganciata al quinto posto in classifica dal Villasimius e che dice addio ai playoff (impossibile scendere sotto i dieci punti di distacco dal secondo posto).

Al 14’ sugli sviluppi di un corner Pitirra sigla l’1-0 con una pregevole volée da centro area. Sul finire di tempo Illario prova la replica con stop volante di destro e tiro al volo di sinistro dal limite ma Mascia para. Nei primi 20’ della ripresa l’Iglesias produce il massimo sforzo per arrivare al pareggio ma, pur costruendo ottime occasioni, non riesce a coglierlo: sbaglia Mastropietro al 6’ (tenta il dribbling anziché tirare da due passi) e alle conclusioni di Illario (quattro), Alvarenga e Cancilieri si oppongono la sfortuna o le mani di Mascia. La Nuorese non sta a guardare e in contropiede, tra il 22’ e il 24’, sfiora il raddoppio prima con Manca che spreca, poi con Giuseppe Cocco (miracolo di Idrissi in uscita disperata). L’Iglesias fallisce altre buone chances e gli ospiti dilagano nel finale con il rigore di Fabio Cocco (espulso Brailly per fallo su Giuseppe Cocco) e la zampata nel recupero dello stesso Giuseppe Cocco.

RIPRODUZIONE RISERVATA