Liga, allungo del Barcellona 

Continua il testa a testa tra Barcellona e Real Madrid in vetta alla classifica della Liga anche se i blaugrana allungano dopo lo stop del penultimo turno di campionato. Ieri al Camp Nou il Barcellona ha battuto di misura il Valencia grazie alla rete di Rapinha nel primo tempo e così vola a più nove sul Real Madrid, che non è riuscito ad andare oltre il pari con il Real Betis.

Nella seconda frazione di gioco, i catalani hanno prima sbagliato un rigore con Ferran Torres e poi sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione di Araujo. Il Valencia resta in penultima posizione a quota 23 a soli due punti dalla zona salvezza. Il Valladolid ha battuto in casa l’Espanyol grazie alle reti di Sanchez e Aguado: inutile la rete di Braithwaite nel finale di gara. In tarda serata poi, a Siviglia, il Betis è riuscito a imporre lo 0-0 al Real di Carlo Ancelotti, che così rimane distante dalla capolista.

Bundesliga

Ventitreesima giornata di Bundesliga che ha previsto due gare per ieri. In campo alle 15.30 Bayer Leverkusen-Hertha Berlino, finita 4-1 con i gol di Azmoun, Frimpong, Diaby, Adli e Lukebakio. Risalgono le Aspirine, mentre i berlinesi restano in piena lotta per non retrocedere. Alle 17.30, prima di rincontrare il Napoli in Champions, l’Eintracht Francoforte impatta 2-2 contro il Wolfsburg, con i gol di Gerhardt, Ndicka, Kolo Muani e Marmoush. In vetta alla classifica resta il Bayern Monaco con il Borussia Dortmund che sabato ha conquistato la sua ottava vittoria in altrettante partite di Bundesliga nel 2023 dominando il Lipsia al Westfalenstadion e affermandosi come una seria rivale del Bayern Monaco per il titolo. Col 2-1 al Lipsia, firmato da Reus su rigore ed Emre Can, Dortmund è salita appunto a 49 punti. Resta indietro la sorpresa della stagione, l’Union Berlino, che non è andata oltre lo 0-0 con il Colonia, fermandosi così a 44 punti in graduatoria.

