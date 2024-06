Life After Oil International al via Villanovaforru versione laboratorio 

Da oggi a sabato Villanovaforru sarà il cuore pulsante di discussioni su ambiente e diritti umani con l’undicesima edizione del Life After Oil International Film Festival.

In concorso

Ormai da quattro anni, il paese tra le colline della Marmilla si trasforma in un privilegiato laboratorio di idee e di conoscenza su argomenti spesso trascurati dai più. Diretto da Massimiliano Mazzotta, propone un concorso cinematografico con 37 film (di cui 11 opere prime) selezionati tra 805 iscritti, provenienti da 88 Paesi. Sono 5 le sezioni a concorso: lungometraggi (4 opere), cortometraggi ambiente (8) e diritti umani (8), animazioni (11) e world panorama (6).

I lavori

I cortometraggi ambientali, “Once Lake Urmia” di Reza Golchin e “The Perfect Shot: Antarctica” di Quinn Halleck catturano l’impatto del cambiamento climatico su regioni fragili della Terra. Tra i lavori italiani “The Gas Propaganda” di Vittoria Torsello e Teresa Di Mauro: un’inchiesta sul gasdotto trans-adriatico che attraversa Grecia e Albania per arrivare in Puglia. Tra i corti sui diritti umani, la descrizione di un villaggio indigeno dell’Amazzonia in “We Are Not Only Shadows” del brasiliano Dino Menezes. Tra le animazioni, “S’ozzastru” di Carolina Melis che, attraverso la vita di un olivastro millenaria, promette di raccontare la storia della Sardegna.

A un documentario tra “Bangarang” di Giulio Mastromauro, che esplora le vite dei bambini di Taranto cresciuti all’ombra dell’Ilva, “The Fukushima Disaster” di Philippe Carillo, sulla catastrofe nucleare giapponese, “This is Fracking” (Argentina) e “Chip War” (Francia) andrà il premio Giuseppe Ferrara per il miglior lungometraggio.

Gli studenti

Un’importante novità è il concorso riservato agli studenti delle scuole di Villamar, Sanluri e Muravera che durante l’anno scolastico hanno seguito i laboratori tenunti dall’associazione Life After Oil con il tema comune della violenza. I film saranno proiettati la sera del 20 giugno. La giuria è composta dalle socie dell'associazione Evolution.

La giuria

Il regista belga Daniel Lambo, il musicista Max Costa e la direttrice del Lago Film Festival Viviana Carlet per i lungometraggi. Laura Cappon, Manuela Loddo e Rosa Porcu per i corti ambientali, mentre l’attore Charles Thomson, Cladinè Curreli e Johannes Kostenzer valuteranno i corti sui diritti umani. La sezione animazioni sarà giudicata da migranti del centro di accoglienza di Villanovaforru. La consulta giovanile del paese deciderà il miglior corto della sezione world panorama.

Oltre le proiezioni

Life After Oil non è solo cinema: spettacoli dal vivo, attività ludico-sportive, presentazioni di libri e incontri. Il duo comico Pino e gli Anticorpi salirà sul palco il 20 giugno: inizieranno prima del fischio d’inizio di Italia-Spagna e torneranno sul palco per l’intervallo e al termine della partita. Il 22 giugno chiuderà il film palestinese “We Will Remain” di Bashar Zarour.

