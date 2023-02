Lievitano solo i disoccupati 

Schizza del 20 per cento il numero dei senza lavoro. In Ogliastra l’incremento della categoria di persone tra i 15 e i 64 anni è trasversale per genere ed età. Nel 2022 sono state presentate 4.139 domande di disoccupazione (Naspi), mentre l’anno precedente erano state 3.457. Di fatto 683 persone in più hanno richiesto il sussidio perché inattive nel mondo del lavoro.

Con i dati dell’ultimo osservatorio Istat l’Ogliastra si conferma terra di precariato: dominano i contratti a tempo determinato e i giovani fanno fatica a strappare certezze in ambito lavorativo. E sono ancora tanti quelli che preferiscono cercare fortuna altrove.

Doppia chiave

I dati hanno una doppia chiave di lettura. Da una parte l’aumento di istanze Naspi è la logica conseguenza di un incremento di posti di lavoro durante la stagione turistica. «Una maggior richiesta di ammortizzatori sociali - spiega Sara Lorrai, 42 anni, segretaria della Fisascat Cisl Ogliastra - significa aver avuto più contratti determinati provenienti impieghi dal settore turistico-alberghiero. D’altra parte, però, il nostro si conferma un territorio di precariato diffuso, anche perché non riusciamo a destagionalizzare bene».

Di una destagionalizzazione del lavoro ne trarrebbero beneficio anche altri settori: «L’obiettivo - è la riflessione della Lorrai - è poter avere dei contratti più lunghi, ma siamo consapevoli che il comparto turistico non può garantirli. Con la destagionalizzazione potremmo avere contratti diversi anche nel commercio e nei servizi».

Garantirebbero più stabilità.

Nel limbo

La destagionalizzazione è quel fenomeno che spesso anima le tavole rotonde senza però tramutarsi in fatti concreti. «Abbiamo politiche regionale - dice Domenica Muravera (58), leader della Cgil a Nuoro e in Ogliastra - orientate allo sfruttamento del territorio solo nel periodo estivo». Storicamente l’Isola è attrattiva soprattutto d’estate. «A monte manca una politica turistica programmata per altri momenti dell’anno. Con una situazione trasporti così deficitaria non riusciamo a portare maggiori flussi nella nostra Isola. politico concreto e dunque non abbiamo la stagionalità di spalla».

Il maggior numero di istanze Naspi, pur legato all’incremento di contratti stagionali, vieta qualsiasi tipo di esultanza: «È vero che i flussi turistici del 2022 hanno avuto un netto dislivello rispetto al 2021, ma resta il problema della precarietà anche in settori che prima non erano coinvolti, come quello manifatturiero».

