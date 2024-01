Lievitano i costi del restauro della chiesa 

I ritrovamenti archeologici fanno lievitare i costi per il completamento del restauro della chiesa di Sant’Avendrace: 400mila euro in più rispetto al milione iniziale. Il progetto con la nuova perizia e la variante dei lavori, che prevede la sistemazione del sagrato, le protezioni delle opera funerarie e degli scavi archeologici e la posa della pavimentazione, è stato approvato dalla giunta comunale che ha dato così il via libera al nuovo finanziamento, interamente della Regione. Intanto però i lavoro sono fermi dallo scorso novembre.

Le scoperte

La storia del progetto, tra ritardi, intoppi e non poche proteste da parte dello stesso parroco e dei fedeli che non possono utilizzare la chiesa da oltre cinque anni, viene ripercorsa nella relazione tecnica. Un appalto condizionato dall’affioramento, scrivono il responsabile del procedimento, Paolo Pani, e il gruppo di progettazione, Maria Luisa Mulliri e Marco Galasso, «di importanti strutture di natura archeologica» che ha portato a un imponente scavo finalizzato «a mettere in luce la struttura di un tempio punico romano inglobato nella fondazione della chiesa». Tre gli interventi che dovranno essere presi in considerazione e che hanno portato all’incremento delle spese.

Le novità

Nella perizia di variante viene prevista la realizzazione «del nuovo disegno del sagrato, per raccordare le differenti quote con il piano d’accesso alla chiesa». Poi devono essere costruiti due spazi per i resti dei defunti ritrovati durante gli scavi: «resti che per volere della diocesi devono stare nell’area della chiesa perché connessi alle donazioni fatte alla parrocchia proprio per permetterne la sepoltura nel sito della chiesa». Inoltre è prevista la sostituzione della pavimentazione «prima in marmo biancone e che sarà in materiale sostanzialmente cementizio».

La speranza

Don Alessandro Simula ha solo una speranza: «Poter finalmente riavere la nostra chiesa. Anche per questo Natale non siamo potuti rientrare e non vediamo operai al lavoro dallo scorso novembre. Un’attesa interminabile». La speranza è che questo sia davvero l’ultimo passo verso la conclusione dei lavori e che Sant’Avendrace possa così riavere finalmente la sua chiesa. (m. v.)

