«Lieve influenza», annullate tutte le udienze di Francesco 

CITTÀ DEL VATICANO. Nuovo stop all’attività di Papa Francesco per problemi di salute: «A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale, il Papa ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi», ha reso noto la sala stampa vaticana ieri in mattinata. Si tratterebbe di una lieve indisposizione, dovuta ai mali di stagione, e «al momento», riferivano ieri dal Vaticano, è confermato l’Angelus di oggi. I problemi respiratori dunque tornano a fare capolino e il Pontefice ieri è stato riguardato a Casa Santa Marta. Ai diaconi di Roma, che si preparano ad essere ordinati sacerdoti e che ieri avrebbero dovuto incontrare Papa Francesco, resta solo il discorso che è stato loro consegnato.

Quella di ieri doveva essere la prima uscita pubblica del Papa dopo la settimana di esercizi spirituali, cominciati la scorsa domenica. I problemi respiratori lo avevano già fermato a fine novembre quando, all'ultimo momento, aveva dovuto cancellare il viaggio a Dubai per la Cop 28. Ma anche a dicembre e gennaio aveva dovuto rinunciare, in un paio di occasioni, a leggere il testo dell’Angelus o quello dell’udienza generale a causa della difficoltà nel parlare.

Anche nelle udienze private con i gruppi, nelle ultime settimane, in qualche occasione si è sentito un affanno nel respiro e nella voce; tuttavia normale in questa stagione, tanto più per un uomo di 87 anni. E anche se l’indisposizione comunicata ieri è «lieve» si ripresentano le incognite sugli impegni del Papa. La prossima settimana avrà un’agenda fitta e tra un mese cominceranno i riti pasquali, il momento più intenso e impegnativo, nella vita della Chiesa. Il 28 aprile è atteso a Venezia, il 18 maggio a Verona e il 7 luglio a Trieste. E c’è poi quel lungo viaggio in Asia che il Papa vorrebbe effettuare ad agosto.

