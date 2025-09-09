VaiOnline
10 settembre 2025 alle 00:24

Lieto evento a Solanas: 90 tartarughe marine sono nate in spiaggia 

Tutto è iniziato a metà della scorsa settimana quando una tartaruga Caretta caretta, appena nata, è entrata nel cortile di una villetta a ridosso della spiaggia di Solanas. A soccorrerla è stato Mauro Dessì di Quartu. «Forse – ha raccontato - la tartarughina è stata ingannata dalle luci del cortile. L’ho soccorsa e ho contattato subito la Forestale e l’Area Marina protetta di Villasimius».

La bellissima storia di fine estate a Solanas è iniziata così dopo che probabilmente le uova di Caretta caretta erano state deposte tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Immediato è stato l’intervento della Guardia costiera, della Forestale e della biologa dell’Area marina di Capo Carbonata, nodo della rete regionale per il monitoraggio e la tutela delle tartarughe marine: il nido è stato subito localizzata, L’area è stata recintata diventando così off limits a tutti, anche grazie al servizio di sorveglianza immediatamente scattato.

Lunedì la schiusa massiccia. Complessivamente dovrebbero essere una novantina le tartarughine con primo bagno nelle acque di Solanas: un autentico spettacolo di grande intensità e fascino per chi ha avuto la fortuna di assistere all’evento. «Quanto accaduto a Solanas», ha detto la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, «rappresenta un segnale importante per la biodiversità e la tutela della specie, che continua a scegliere le coste sarde come sito di nidificazione. Un evento per noi molto più importante perché lo si sta vivendo nella nostra spiaggia di Solanas».

Un evento in assoluto, così pare, a Solanas. «Io qui ci vivo tutti i giorni», dice Vittorio Serra, dentista di Sinnai, maestro di surf, titolare della scuola che ogni estate ospita i suoi allievi, «il mare è la mia grande passione, ma non ho mai sentito parlare di nidi di caretta caretta in questa spiaggia. Anche se ovviamente è possibile che altre qui ci siano nate, prendendo la via del mare al riparo da occhi indiscreti. Ora godiamoci questo spettacolo, avvenuto in periodo di luna piena, rispettando un bene come questo. La presenza delle Caretta caretta è davvero un bel segnale anche per la nostra spiaggia, sotto il profilo ambientale e scientifico, per tutti noi che amiamo Solanas».

La schiusa è avvenuta in tempi diversi nell’arco di alcuni giorni dopo la nidificazione avvenuta in un tratto di spiaggia non molto frequentato. Una scelta intelligente della madre. Quello rinvenuto a Solanas, dicono le statistiche, è il 17esimo nido segnalato in Sardegna da gennaio a oggi.

