l’Idolo mette il cuore ma l’Orrolese vince 

Idolo 0

Orrolese 1

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, V. Stochino (9’ st Biscu), Ferreli, Prieto, Murru (20’ st Usai); Carboni, Piras (1’ st G. Stochino); Jammeh, Medde, Doa; Barrionuevo. In panchina Salis, Arra, Muceli, Taccori, Emili, Bottegal. Allenatore Podda.

Orrolese (4-4-2) : Pani, M. Mura (24’ st S. Mura), Atzeni, Chulia, Anedda; Porcedda, Serra, Addis (36’ st Melosu), Erriu; San Jose, Serio. In panchina Martinez, Moi, Porceddu, Garau, Murgia, Satta, Pisano. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : 16’ st Addis.

Note : ammoniti Piras, Barrionuevo, V. Stochino; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 100.

Arzana. La sfida salvezza la vince l’Orrolese. I biancorossi sbancano, di misura, la ghiacciaia dello Sturrusè. Poche emozioni nel primo tempo. Al 6’ della ripresa cross di Doa, l’ex Nuorese Medde si esibisce in una semirovesciata che si stampa sulla traversa. Al 16’ Addis, di testa sugli sviluppi di un angolo, porta in vantaggio l’Orrolese. I padroni di casa non si fanno tramortire e intensificano il forcing sfiorando il pari in due circostanze, in una delle quali Pani si supera. ( ro. se. )

