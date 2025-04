L’Idolo giocherà i playout, l’Orrolese saluta il torneo 

Orrolese 3

Idolo 4

Orrolese (4-4-2) : Piroddi, Cirina (12’ st C. Serra), Mich. Mura, Addis, Chulia, Atzeni, Erriu, Caballero, Sim. Mura, Porcedda, Serio (13’ st Anedda). In panchina L. Mura, Melosu, Prasciolu, Mat. Mura, Onnis, Satta, Pisano. Allenatore Marcialis.

Idolo (4-4-2) : Demurtas, Murru, Stochino, Usai, Prieto, Ferreli, Carboni, Manca (20’ Mancosu), Jammeh, Barrionuevo, Bottegal. In panchina Arra, Doa, Muceli, Pablo, Piras. Allenatore Podda.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : primo tempo 2’ Barrionuevo, 10’ Bottegal, 16’ Sim. Mura , 18’ Erriu, 37’ Bottegal; secondo tempo 10’ Serio, 12’ Bottegal.

Note : espulsi Barrionuevo e Atzeni.

Orroli. Colpo dell’Idolo nella sfida salvezza contro l’Orrolese: per gli ospiti tre punti che valgono i playout, per i padroni di casa una sconfitta che costa loro la retrocessione. Al 2’ prima azione e primo gol della gara: Idolo in avanti, cross per Barrionuevo che sottoporta non fallisce. Al 10’ il raddoppio di Bottegal. Al 16’ Simone Mura, servito da Porcedda, accorcia. Al 18’ il pareggio di Erriu. Al 25’ squadre in dieci per reciproci falli di Barrionuevo e Atzeni. Al 37’ Idolo ancora in vantaggio con Bottegal, che di testa insacca. Al 10’ della ripresa il pari dell’Orrolese con Serio, ma al 12’ sempre Bottegal decide la gara in contropiede.

