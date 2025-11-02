L’Idolo festeggia i primi tre punti, il La Palma resta sul podio 

Idolo 2

Villagrande 1

Idolo : Demurtas, Pili, Arra (67’ Mancosu), Carboni, A. Usai, S. Cannas, P. Usai, Piras, Timpanaro, N. Cannas (95’ Serdino), Podda (90’ T. Usai). Allenatore Guerriero.

Villagrande : Pischedda, Badije, Buttau, M. Floreddu, Canzilla, Monni (57’ M. Mereu), Murredda (46’ Columbano), Arras, Nieddu (63’ Agus), R. Mereu, Murgioni (79’ Bonicelli). Allenatore Canzilla.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : 38’ e 48’ N. Cannas, 76’ Agus.

Il derby del Gennargentu è dell’Idolo. Battuto (2-1) il Villagrande. L’undici di casa può andare in gol all’8’, ma Nicolò Cannas non arriva con la giusta convinzione all’appuntamento con il tap-in. La squadra di casa spinge e al 22’ il colpo di testa di Antonio Usai sfiora l’incrocio. Il Villagrande recupera terreno, senza però impensierire Demurtas. Tra la fitta nebbia che avvolge lo Sturrusè, Nicolò Cannas accende la luce: il 10 di casa ha il merito di sbloccare l’incontro, con un colpo di testa al 38’. A inizio ripresa l’Idolo raddoppia. Rinvio di Demurtas, spizzata di Timpanaro che lancia Nicolò Cannas, abile ad anticipare Pischedda. Al 76’, il Villagrande accorcia: Agus sguscia in area e di esterno destro batte Demurtas. La traversa, su incornata di Buttau all’89’, salva l’Idolo che cancella così lo zero dalla casella dei punti. (ro. se.)

