L’idolo fermo ai box pensa agli spareggi 

Arzana. Pomeriggio di silenzio allo Sturrusè di Arzana. Idolo-Villamassargia non si è giocata, come preannunciato sabato, «per insormontabili difficoltà organizzative» del club ospite, che ha rinunciato all’ultima gara della stagione regolare nel girone A di Promozione.

Niente trasferta in Ogliastra per la squadra ultima in classifica e condannata da tempo alla retrocessione in Prima categoria. Una decisione, quella di non presentarsi ad Arzana, presa dal club con «grande rammarico». L’incontro, che si sarebbe dovuto giocare ieri, ha dunque un esito scontato: tre punti a tavolino per la formazione di Simone Podda. Per l’ufficialità bisognerà attendere il comunicato del Giudice sportivo atteso per giovedì. Gli ogliastrini disputeranno i playout contro l’Uta, una doppia sfida tra l’inferno della retrocessione e il paradiso della salvezza. L’Idolo è reduce dal 4-3 sul campo dell’Orrolese, dove ha messo in cassaforte gli spareggi anche grazie alla ritrovata vena realizzativa del suo miglior attaccante, quel Joaquin Bottegal (autore di una tripletta) che tanto è mancato nella prima parte di stagione. (ro. se.)

