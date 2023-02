L’Idolo fa il pieno a Terralba 

Idolo (4-3-2-1) : C. Marongiu, V. Stochino (44’ st Ghebbe), Doa, Pili, Dessolis, Lotto, Cocco (39’ st G. Marongiu), Mereu (39’ st Usai), Sylla, Jammeh, Loddo. In panchina Loi, Piras, N. Muceli, Staffa, G. Stochino, Mancosu. Allenatore Ladu.

Terralba 1

Idolo 2

Terralba (4-3-3) : Ullasci, Orrù, Frongia (1’ st Manca), Uliana, Costella, Onnis (4’ st Cammarota), Porru, Diana (33’ st Zonca), Ezeadi, Soddu (20’ st Serpi), Piras. In panchina Angioni, Volpe, Pau, Pitzalis, Melis. Allenatore Firinu.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 40’ Sylla, nel secondo tempo 34’ Costella, 36’ (r) Pili.

Note : espulso al 31’ st Ezeadi; ammonito Mereu; recupero 5’ pt- 6’ st; spettatori 100.

Terralba. Un Idolo corsaro si impone al “Remigio Corda” (fresco di restyling con un tappeto erboso nuovo di zecca) per 1 a 2 contro una F. Bellu che attraversava un buon momento di forma. Con questa sconfitta l’undici allenato da Maurizio Firinu perde due posizioni in classifica, mentre quella ospite fa un balzo in avanti importante, mettendosi sulla scia dell’Arborea, secondo.

Primo tempo avaro di emozioni, con entrambe le squadre che non riescono a creare grandi occasioni. Lo squillo arriva al 40’, con Sylla che riceve un lancio lungo di Pili, vede il portiere di casa fuori dai pali e lo trafigge con un diagonale alla sinistra del portiere. Al 42’ una timida reazione dei terralbesi, ma Piras arriva in ritardo per la deviazione.

Nella ripresa, al 17’ ancora Idolo in avanti con un tiro cross di Pili dalla destra che trova Cocco, solo davanti alla porta, a divorarsi il raddoppio. Dopo la mezz’ora il momentaneo pareggio della F. Bellu: è il 34’ quando Costella è il più rapido a risolvere una mischia in area nata dopo una punizione. Passano 2’ e l’Idolo passa nuovamente in vantaggio, stavolta con un rigore realizzato da Pili e assegnato per un fallo di mano in area di Costella. (g. pa.)

