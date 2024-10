L’idolo agguanta il castiadas 

Idolo 1

Castiadas 1

Idolo (4-2-3-1) : Demurtas, V. Stochino, Prieto, P. Usai (40’ st Manca), S. Murru (1’ st Jatta); Jammeh, Carboni (19’ st Piras); Colaneri, Taccori (1’ st Muceli), Soto; Garre. In panchina Salis, T. Usai, Arras, Pirarba, Nicol. Allenatore Podda.

Castiadas (4-4-2) : Kirby, Marci, Grimbaum, Jurado, Luciano (1’ st Miccoli, 55’ st Murgia); N. Ridolfi (16’ st Fadda), J. Ridolfi, Szafran, Cadoni (1’ st Taricco); Vacca, Porru. In panchina Daga, Altobelli, Diomedi, Vargiolu, M. Murru. Allenatore Fenza.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : nel primo tempo, 30’ Cadoni; nella ripresa, 44’ Manca.

Note : espulsi Grimbaum, Porru, Altobelli; ammoniti Colaneri, Piras, Manca, Podda, Taricco, Fadda, Marci; recupero 3’ pt-11’ st; spettatori 150.

Arzana. L’Idolo mette pepe nel finale. La squadra di Simone Podda, plasmata sul carattere ferreo del suo allenatore, riacciuffa in zona Cesarini un Castiadas che per un’ora tiene il vantaggio, sebbene sotto costante pressione dei padroni di casa. Lo confermano le due traverse colpite da Soto e la paratissima di Kirby su Garre quando tutti gridavano già al gol. Il vantaggio dei biancoverdi lo sigla Cadoni. Nasce tutto da un disimpegno infelice del portiere Demurtas, classe 2007, che ricevuto il retropassaggio di Prieto calcia il rinvio sull’accorrente Cadoni.

L’attaccante ospite ha il merito di crederci e la sua tenacia è premiata con un rimpallo vincente. L’Idolo non si piega e tenta subito di riequilibrare il risultato, ma al 38’ è la traversa a negare il gol a Soto. Che ci riprova al 15’ della ripresa, ma il suo tiro si stampa ancora sul montante.

A seicento secondi dal termine Kirby è mostruoso sullo stacco aereo di Garre, ma nulla può, al 44’, sul tap-in di Manca. Subentrato quattro minuti prima a Paolo Usai, risulta la carta vincente di Podda. Il numero 13 è ben piazzato sul secondo palo dove spiove la punizione di Jammeh e fa 1-1. Nel recupero il Castiadas perde due uomini: per doppia ammonizione vanno anzitempo sotto la doccia Grimbaum e Porru e in più scatta il cartellino rosso anche per Altobelli, che era seduto in panchina.

