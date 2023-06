Lido, dove i bagni sono vietati campi sportivi e una dog beach 

Sport e cani nelle spiagge algheresi per l’estate 2023. Un vecchio progetto che il Comune aveva nel cassetto e che si era arenato a causa della pandemia. Sul lungomare Lido, proprio dove vige il divieto di balneazione, il litorale bianco ospiterà diverse attività sportive: dal beach volley, al calcio, passando per gli aquiloni, le bocce e il canottaggio. Sempre nella spiaggia urbana di Alghero troverà spazio, invece, la seconda dog-beach: il tratto riservato ai quattro zampe. Un altro arenile per gli amici pelosi esiste già, è quella di Cuguttu, più a nord verso Fertilia.

L’amministrazione civica ha deciso di affidare i servizi a delle associazioni senza scopo di lucro, per la durata non superiore a 90 giorni. Altro non si poteva fare in assenza del Piano di utilizzo dei litorali. Il bando è scaduto nei giorni scorsi e le società ammesse sono cinque: quattro candidature per le aree sportive e una sola per gestire la spiaggia dei cani, arrivata fuori termine massimo ma, visto che non risultano esserci concorrenti, comunque ammessa.

Il Comune di Alghero sta investendo molto nel benessere animale e la spiaggia riservata ai cani è una priorità. Sono oltre 14 mila gli animali da affezione che vivono nelle 22 mila famiglie algheresi e moltissimi turisti arrivano in città accompagnati da un cane. Dopo il marchio Family, dunque, è venuto naturale al Comune di Alghero lanciare anche quello “Pet Friendly”, una idea nata nell’ambito del progetto Sio, il Sistema integrato dell’ospitalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA