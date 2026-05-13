Lido di San Giovanni, non basta un anno per smaltire la posidonia 

Una montagna di posidonia che da anni domina il litorale di San Giovanni, ridotto a un deposito. È qui che, guidata dal presidente Christian Mulas, la Commissione Ambiente ieri pomeriggio ha compiuto un sopralluogo, con l’assessore Raniero Selva, i tecnici e i dirigenti comunali. I consiglieri hanno verificato da vicino la situazione lungo il litorale, dove da decenni si accumulano oltre 20mila metri cubi di fogliame. Una distesa che di fatto ha trasformato quel tratto di costa in una area di accumulo permanente, complice anche il divieto di balneazione legato alla presenza del canalone delle acque bianche.

Il sopralluogo arriva dopo le recenti proteste degli operatori del noleggio gommoni, che avevano segnalato condizioni di degrado proprio all’avvio della stagione turistica. «Ora che l’impianto per il trattamento della posidonia è pronto - ha spiegato Selva - i cumuli storici verranno progressivamente eliminati». Il centro di San Marco, una volta a regime, potrà trattare circa 60 tonnellate al giorno, ma restano criticità operative: manca ancora il piazzale per la “messa a riserva”. Una prima porzione sarà completata a fine maggio, le altre due entro luglio. Nel frattempo si procede con soluzioni tampone: due camion effettueranno un viaggio settimanale tra San Giovanni e l’impianto. Numeri insufficienti rispetto alle quantità in gioco. Per smaltire 20mila metri cubi servirebbero circa 333 giornate lavorative, oltre a risorse consistenti. Un passo avanti, comunque, è stato compiuto con lo stop ai costosi trasferimenti verso l’impianto di Quartu. Resta però evidente che la rimozione totale delle “montagne” di posidonia è un obiettivo lontano.

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