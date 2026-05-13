VaiOnline
Alghero.
14 maggio 2026 alle 00:08

Lido di San Giovanni, non basta un anno per smaltire la posidonia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una montagna di posidonia che da anni domina il litorale di San Giovanni, ridotto a un deposito. È qui che, guidata dal presidente Christian Mulas, la Commissione Ambiente ieri pomeriggio ha compiuto un sopralluogo, con l’assessore Raniero Selva, i tecnici e i dirigenti comunali. I consiglieri hanno verificato da vicino la situazione lungo il litorale, dove da decenni si accumulano oltre 20mila metri cubi di fogliame. Una distesa che di fatto ha trasformato quel tratto di costa in una area di accumulo permanente, complice anche il divieto di balneazione legato alla presenza del canalone delle acque bianche.

Il sopralluogo arriva dopo le recenti proteste degli operatori del noleggio gommoni, che avevano segnalato condizioni di degrado proprio all’avvio della stagione turistica. «Ora che l’impianto per il trattamento della posidonia è pronto - ha spiegato Selva - i cumuli storici verranno progressivamente eliminati». Il centro di San Marco, una volta a regime, potrà trattare circa 60 tonnellate al giorno, ma restano criticità operative: manca ancora il piazzale per la “messa a riserva”. Una prima porzione sarà completata a fine maggio, le altre due entro luglio. Nel frattempo si procede con soluzioni tampone: due camion effettueranno un viaggio settimanale tra San Giovanni e l’impianto. Numeri insufficienti rispetto alle quantità in gioco. Per smaltire 20mila metri cubi servirebbero circa 333 giornate lavorative, oltre a risorse consistenti. Un passo avanti, comunque, è stato compiuto con lo stop ai costosi trasferimenti verso l’impianto di Quartu. Resta però evidente che la rimozione totale delle “montagne” di posidonia è un obiettivo lontano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Hantavirus, negativi i due turisti ma è scontro fra ministro e medici

L’Anaao: non reggeremmo a una pandemia. Schillaci: autolesionismo 
Trasporti

Continuità aerea, saltano due voli

Cancellato l’Alghero-Milano, il Cagliari-Linate decolla ma torna subito in pista 
Al. Car.
Stop all’installazione di un anemometro a Villanovaforru

Non affitta il terreno alla società eolica e rifiuta 15mila euro

L’appello del sindaco Onnis: «Resistere a questa invasione» 
Giovanni G. Scanu
senato

Meloni: «Sì al dialogo con l’opposizione» Ma il question time finisce tra le accuse

La premier annuncia entro l’estate il disegno di legge delega sul nucleare 
Piacenza

Trovati madre e figli, stanno bene

Cercati per giorni anche in Friuli Venezia Giulia, rintracciati all’estero 