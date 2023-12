Lido di Cagliari, Debusschere da dominatore 

Lo scenario era già di livello assoluto, il vincitore ne è stato all’altezza. Domenica al Poetto sisonoè chiuse le Nature Race Series 2023 con la City Nature Race del Lido di Cagliari, Obstacle Course Race organizzata dalla Run For Joy Sardegna anche per la Msp (di cui era campionato sardo). Dopo Sea di Villasimius e la Wild di Arbatax, la City cagliaritana ha visto Thibault Debusschere imporsi sia nella prova finale sia nelle Series. Al Lido, il belga ha completato in 51’23” la prova di circa 10 km, precedendo Emilio Pagnotta (53’30”) e Andrea Riva, arrivati allo sprint. Tutto sardo il podio femminile con Laura Pagano della Ocr Virginia Stintino vincitrice in 1.06’ davanti alla consocia Maria Antonietta Mariani (1.14’) e a Maria Valente (Roadrunner Nebraska Sassari, 1.18’). Sul percorso di 11 km con il superamento di oltre 30 ostacoli, i primi 15 uomini e le prime 15 donne hanno raccolto anche la qualificazione alla finale dell’Ocr World Championship 2024 che si terrà in California.

A Cagliari oltre 350 atleti da ogni parte d’Italia (e non solo) si sono divisi nei formati Hard Race e Easy Race, per la soddisfazione finale di Simone Corrias, a capo dell’organizzazione. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA