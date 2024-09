Lido del finanziere, screening gratuito alla vista per cento persone 

Più di cento cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di controlli oculistici finalizzati alla prevenzione delle malattie oculari durante la due giorni dedicata allo screening oculistico gratuito promosso dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L’iniziativa, realizzata con l’intervento degli specialisti dell’Azienda ospedaliera universitaria diretti da Giuseppe Giannaccare e con la collaborazione della sezione di Cagliari dell’Associazione finanzieri d’Italia, è stata inserita tra le iniziative del 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza.

Gli esponenti delle Associazioni coinvolte hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione che ha messo in evidenza quanto sia fondamentale operare in sinergia tra diverse realtà per conseguire obiettivi comuni. «Una conferma di quanta richiesta ci sia di controlli alla vista e di come sia necessario rafforzare sul territorio le strutture oculistiche pubbliche», spiega la commissaria dell’Unione Ciechi di Cagliari, Simona Trudu. «La prevenzione è fondamentale, gli esperti ci confermano che l'80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili ed una diagnosi precoce porta a interventi tempestivi».

