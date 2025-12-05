VaiOnline
OCR.
05 dicembre 2025 alle 01:10

Lido City Nature Race, weekend “a ostacoli” 

Domenica pomeriggio l’antipasto con i più giovani (Kids Play), lunedì le gare principali: è la “due giorni” cagliaritana di Ocr (Obstacle Course Race), con la “Il Lido City Nature Race” organizzata dalla Vivi di Sport. Lo stabilimento balneare (sede di partenza e arrivo), il Poetto e le colline su mare di Sella del Diavolo/San Bartolomeo e Sant’Elia saranno lo scenario naturale sul quale saranno posizionati i 45 ostacoli, lungo un percorso di 10 km per la prova “regina”, la Hard Race. Sempre lunedì si disputeranno anche la Easy e la Young Race, rispettivamente per chi vuole un approccio morbido (evitando certi ostacoli) e per i giovani dai 9 ai 14 anni /su un percorso di un chilometro). Tutto dalle 8.30.

In palio non soltanto il successo di tappa ma anche punti per la classifica finale delle Series, i titoli sardi della Msp e soprattutto i pass di qualificazione all’Ocra Italian Obstacle 2026 e al mondiale di agosto 2026 in Iranda.

Simone Corrias, responsabile del comitato organizzatore, sottolinea «il cambio di passo dato dal percorso e dai nuovi ostacoli che di volta in volta proponiamo. Siamo pronti ad offrire uno spettacolo inedito. La sfida tecnica di questa City Nature Race è davvero senza pari: nuove sospensioni, nuovi equilibri, nuove altezze e nuovi grip spingeranno i partecipanti ad uscire da una comfort zone già impegnativa per godere dei risultati di un costante lavoro di ricerca tecnico-sportiva».

