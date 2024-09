Lidl, hub e direzione regionale ad Assemini 

Profumo di nuovo, dentro la struttura che in località Macchiareddu-Grogastu, ad Assemini, ospita sia la direzione regionale sia il polo logistico della Lidl, il 12° aperto in Italia ma anche quello che, con la sua concezione all’avanguardia e la sua attenzione all’ambiente, farà da apripista a quelli futuri e da modello sul quale ridisegnare quelli già attivi. L’imponente edificio (37 mila metri quadri di superficie coperta), raggiungibile percorrendo la strada Provinciale 1, diverrà definitivamente operativo il primo di ottobre. Ieri mattina si è tenuta l’inaugurazione, alla presenza, tra gli altri, del presidente di Lidl Italia Massimiliano Silvestri e del sindaco di Assemini Mario Puddu, protagonista del taglio del nastro.

Assemini è stata scelta per la posizione strategica sul territorio: l’hub dovrà dare una risposta veloce alle richieste dei clienti, accorciando le distanze e garantendo un assortimento completo dei prodotti dei comparti “no food” e “food” (in particolare freschi, surgelati, carne, frutta e verdura e prodotti caseari) negli scaffali e nei banchi frigo dei negozi, preservandone ancor più la freschezza. Lidl conta di percorrere 5 milioni di chilometri in meno all’anno con un conseguente risparmio di tempo, denaro ed emissioni di Co2 nell’atmosfera.

La struttura è stata realizzata grazie a un investimento da 70 milioni di euro. L’azienda sottolinea di aver puntato tutto sull’efficienza e sull’ecosostenibilità sfruttando l’energia pulita prodotta dai pannelli fotovoltaici per alimentare l’impiantistica e diminuendo il consumo degli idrocarburi per il trasporto delle merci. Sono state messe a dimora di 150 piante tipiche della macchia mediterranea (mirti e lentischi) e fichi d’india.

Le ricadute su Assemini e sull’Isola saranno importanti anche sotto gli aspetti economico, sociale e occupazionale: 140 nuovi posti di lavoro, di cui il 60 per cento uomini e 40 donne. Tutti sono stati assunti, formati e dotati della divisa Lidl a dimostrazione del loro far parte integrante di quella che Silvestri ha definito «la grande famiglia Lidl»: il team di Assemini, ha aggiunto il numero uno dell’azienda in Italia, è «una squadra forte, pronta e coesa» che contribuirà a rendere un po’ più grande il colosso tedesco. Obiettivi prossimi? Fare da traino a nuovi investimenti sul territorio, aprire ulteriori punti vendita e conseguentemente rappresentare uno strumento di indotto e sviluppo a livello regionale.