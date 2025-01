L’identikit del responsabile è già tracciato 

Ladro sbadato e sicuramente poco accorto: sarebbe questo l’identikit dell’autore dei furti avvenuti nell’ultima settimana nelle diverse chiese del Sulcis Iglesiente dove le indagini avrebbero già preso una direzione ben precisa.

Non tutti i sacerdoti hanno presentato denuncia, qualcuno si è limitato a una semplice segnalazione ma, come ha scritto sul suo profili Fb don Giorgio Fois, parroco della chiesa di San Pio X a Iglesias, l’attenzione è massima e sono diverse le chiese che negli anni si sono dotate di telecamere. Proprio gli impianti di videosorveglianza, in questo frangente si starebbero rivelando preziosi proprio per ipotizzare nomi e cognomi di possibili autori dei furti e ufficiosamente sarebbe già possibile escludere che, almeno da queste parti, i colpi nulla avrebbero a che vedere con gruppi di invasati o pseudo sette sataniche. A dirla tutta la parola “invasato” potrebbe però essere utile a tracciare un identikit giacchè si esclude che qualcuno abbia rubato messali e libri vari per rivenderli dato che (fatta eccezione per la Bibbia del Giubileo rubata a Musei il cui valore sfiorerebbe i 1200 euro) è facile reperirli, senza cercarli sottobanco, a prezzi contenuti. Potrebbe dunque essere qualcuno con la malata passione per i testi utilizzati dai sacerdoti, deciso a sfidare la sorte e la legge per farne incetta in tutti gli edifici religiosi che starebbe visitando giorno per giorno. Per ora c’è massimo riserbo sulle indagini ma pare che la verità sull’identità del ladro sia davvero a un soffio.

