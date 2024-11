L’idea: «Un ponte tra via San Paolo e viale Trieste» 

L’obiettivo è alleggerire il traffico in centro, non solo “costruendo” una nuova viabilità (le rotatorie in via Roma, il recupero di piazza Matteotti per le auto, per esempio) ma evitando di portare in piazza Matteotti quelle auto che in centro non ci passerebbero ma lo fanno perché costrette a causa della mancanza di un’alternativa. Parte da qui l’idea dell’amministrazione di riaprire dopo più di una decina d’anni la strada che, “spezzata” dalle rotaie del treno, collega via San Paolo con viale Trieste. Quando era aperta, il traffico era regolato da un passaggio a livello. Un sistema troppo pericoloso che ha convinto a chiuderla. Ora, però, di fronte all’inferno di piazza Matteotti, rivoluzionata inevitabilmente da quando sono stati aperti i cantieri, l’amministrazione pensa a un cambio di strategia. «Con un ponte», una struttura leggera che dovrà passare sopra la rotaie, l’idea è di riapre quella strada che collega via San Paolo-La Plaia con viale Trieste», spiega l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Studiando il traffico in entrata in città», quello che arriva dalla Scafa, per intendersi, «abbiamo notato che un 30% non entrerebbe mai in piazza Matteotti ma andrebbe verso viale Trieste. Se riapriamo quella strada, abbiamo già alleggerito il centro di un terzo delle auto». ( ma. mad. )

