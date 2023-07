L’idea del papà: «Insegniamo come circolare in strada» 

«Più sicurezza stradale per i nostri bambini»: è questo l’appello di Alessio Corona, papà che ha da poco visto il figlio di dieci anni coinvolto in un incidente per le strade di Serrenti. «Daniele - racconta - ha una frattura scomposta al ginocchio. Come accade in tutti i paesini, i bambini, anche se un po’ le regole le conoscono, quando sono in bicicletta, sfrecciano da tutte le parti. Così anche mio figlio, che alcuni giorni fa è passato in una strada a senso unico, contromano, andando contro una macchina che per fortuna stava andando molto piano».

Da qui l’idea di organizzare una giornata nelle scuole che, coinvolgendo associazioni, Comune, forze dell’ordine, genitori, possa aiutare i bambini ad essere più consapevoli negli spostamenti in città. «La mia idea è quella di istituire una giornata a scuola, sia con attività teoriche sia pratiche, coinvolgendo diverse autorità e privati cittadini e che si possa ripetere annualmente per sensibilizzare più generazioni. Spiegare i cartelli ai bambini della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e fare una passeggiata tutti insieme per fargli vedere con i loro occhi le strade pericolose, i rischi e i pericoli». L’appello non è passato inosservato e già sta raccogliendo numerosi consensi: «Ringrazio l’associazione di judo, la Polisportiva 84, e il suo presidente Italo Corongiu che all’esame di passaggio di cintura dei bambini ha dedicato qualche minuto per divulgare il mio messaggio».