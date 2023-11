L’idea del creativo: raccontare i paesi con lo stile Disney 

Racconta a L’Unione Sarda la sua storia. La barista sente le sue parole e, terminata l’intervista, si avvicina, gli chiede un selfie e poi lo incita: «Sei davvero tu? Sei bravissimo. Continua così». “Lui” è il fenomeno web sardo del momento, Luca Centouno, Luca Meloni all’anagrafe. E se ancora quel nome non dice niente, il suo progetto “Disegny di bidda” è, però, conosciuto da tutti i frequentatori dei social media. Aiutato dall’intelligenza artificiale, sfrutta lo “stile Disney” per disegnare i paesi della Sardegna. Immagini fresche, allegre, «create per valorizzare il territorio e le piccole realtà che le ospita», spiega.

L’ideatore

Ventiquattro anni, nato a Serramanna, Meloni ha cominciato da subito a smanettare nella realtà digitale. «Facendo il dj e il produttore musicale, era quasi scontato che dovesse accadere», racconta. Non l’unico impiego, ovviamente: di questi tempi, i giovani sono spesso costretti a sdoppiarsi quando si confrontano con il mondo del lavoro. «Collaboro con Spazio iT, un’azienda di Sanluri che si occupa di comunicazione. Che lavoro faccio? Sono un appassionato di editing e di informatica. Mi considero un creator». Una storia simile a quella di tanti coetanei.

Il progetto

Recentemente la svolta: “giocando” con l’intelligenza artificiale, ha disegnato un’immagine del suo paese, Serramanna. «Ho creato un modello capace di realizzare quello che ho in mente e, utilizzando lo “stile Disney”, ho inserito due caratteristiche di questo centro, la chiesa di San Leonardo e i carciofi». Uno stile scelto per una ragione ben precisa. «Disney abbraccia più generazioni. E poi quel tratto incuriosisce e trasmette allegria e ottimismo». Il risultato è andato al di là delle aspettative. «Quell’immagine del mio paese è diventata subito virale, ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di chi mi chiedeva di disegnare il proprio centro». Così, Meloni ha proposto il progetto all’azienda con cui collabora («Ma resta il mio», puntualizza) e ha cominciato a raccontare con i disegni tanti paesi sardi. Immagini divertenti che raccontano le caratteristiche dei diversi centri: Sardara con le sue terme, il treno di Mandas, le ciminiere di Sarroch, addirittura il “proverbiale” autovelox di Las Plassas.

L’idea

Le richieste “piovono”. «Ma, sia chiaro, questo progetto non è nato per fare business. Anzi, sto pensando al modo in cui fare beneficenza grazie a queste immagini». Perché allora impegnarsi tanto? «Perché è il mio modo per valorizzare il territorio. Con il gruppo folk ho girato tanto nei paesi della Sardegna e ho avuto modo di apprezzare tantissimi posti meravigliosi. Ecco, io cerco di dare il mio contributo a farli conoscere». Ovviamente, il progetto di Meloni “vanta innumerevoli tentativi di imitazione”: sono nate, per esempio, le immagini di una Pirri allagata attraversata dalle gondole o i patiboli da “impicababus” dei sassaresi. «No, queste cose non mi sono proprio piaciute. Ma non perché qualcuno ha “rubato” la mia idea. Io punto a valorizzare la nostra terra, queste immagini vanno in senso diametralmente opposto». E il creator non si ferma: «Se qualche sindaco vuole l’immagine del suo paese, può tranquillamente contattarmi».

Il lavoro

Meloni sta sfornando immagini su immagini. «Ma non è un lavoro facile: “dico” all’intelligenza artificiale quello che voglio e questa riesce, quasi sempre, a realizzare proprio quello che avevo in mente. Però, poi, bisogna lavorare su quell’immagine. Per realizzarne serve sempre qualche ora». Un impegno gravoso, certo. Ma che può dare un’idea per il futuro ai coetanei del territorio. «L’intelligenza artificiale, al pari dei social media, può creare tante nuove professioni. Lavori, tra l’altro, che non obbligano a fastidiosi e spesso poco graditi trasferimenti lontano dalla propria terra. In fondo, con un computer si può lavorare anche stando a casa». Lui, intanto, ci sta riuscendo. E questo è già un grande risultato.

