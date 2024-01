L’idea del Comune per una scuola più moderna 

Un importante progetto di messa in sicurezza, riqualificazione e ampliamento della scuola dell’infanzia di Barumini è stato annunciato dal Comune.

Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico comunale, prevede la costruzione di un’ulteriore aula con servizi igienici a disposizione delle due sezioni presenti, unitamente a una generale riqualificazione dell’edificio. Il sindaco Michele Zucca dichiara: «Sarà presentata una richiesta di finanziamento di circa 295mila euro alla Regione per realizzare questa ambiziosa iniziativa». La scuola dell’infanzia di Barumini si trova attualmente a operare in spazi limitati. «Questi lavori ci permetterebbero di disporre di uno spazio laboratoriale per le attrezzature digitali che abbiamo acquisito, e che sono legate al mondo delle discipline scientifiche. Ciò rappresenterebbe un notevole passo avanti nell’offerta formativa», ha affermato il dirigente scolastico, Roberto Scema. La proposta ha avuto origine nel 2021 per migliorare l’efficienza delle attività quotidiane e facilitare l’introduzione di moduli didattici innovativi.Con la speranza del sostegno finanziario da parte della Regione, la scuola di Barumini guarda al futuro con la prospettiva di uno spazio educativo più moderno. ( g. g. s. )

