Licia Colò in viaggio verso Villasimius 

Torna su La7 “Eden - Un pianeta da salvare” e al centro della puntata c’è anche l'area marina protetta di Capo Carbonara e il parco naturale regionale di Molentargius-Saline, popolato da fenicotteri.

Il programma è condotto da Licia Colò (foto) che in ogni puntata va alla scoperta, in Italia e all'estero, di paesaggi naturali e luoghi dal grande valore storico e artistico. L'appuntamento è per stasera, alle 21.15, che sarà anche l'ultimo di sabato: dalla prossima puntata, infatti, si sposterà alla domenica, sempre in prima serata.