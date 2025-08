L’Ichnusa può festeggiare: è il primo scudetto maschile 

Non è soltanto il coronamento di una attività portata avanti con passione negli anni. Il primo scudetto maschile nella canoa polo della Canottieri Ichnusa è una ciliegina sulla torta. Dopo tanti successi a livello giovanile e assoluto (il titolo femminile dello scorso anno è soltanto un esempio), a Bacoli (Campania) è arrivato quello più atteso. La squadra maschile guidata da Riccardo Ibba ha vinto la final 6, battendo nel match decisivo il Canoa Club Napoli per 3-2 al golden gol, dopo aver rimontato da 0-2. La doppietta di Michele Ibba ha portato le squadre all’overtime e dopo 65” Tommaso Lampò ha deciso lo scudetto. E dire che la semifinale contro Chiavari (in tre partite) era cominciato con un pesante 2-7, ribaltato con due vittorie per 4-3 e 3-2.

Tre sconfitte hanno invece relegato la rinnovata squadra femminile (che si presentava da detentrice) alla finale per il terzo posto, vinta per 4-3 sul Circolo Nautico Posillipo. ( c.a.m. )

