L’ichnos esagera contro i 4 mori 

Sono quattro le squadre a punteggio pieno dopo le prime due partite di Serie C1. Solamente l’Ichnos Sassari, il Cus Cagliari, il Domus Chia e il Città di Cagliari sono riusciti a ripetersi nella seconda giornata del massimo campionato regionale.

L’Ichnos ha addirittura dilagato con l’11-1 casalingo sul Futsal 4 Mori grazie alla tripletta di Dessanti, a una doppietta a testa per Bogoslafsca e Corrias, ai gol di Serio, Marogna e Fois e a un’autorete ospite. Successi interni anche per le altre tre formazioni a punteggio pieno. Il Domus Chia ha vinto 7-5 contro la Fanni Futsal Sassari con il poker di Trevisan e i centri di Littarru, Santus e Trincas. Al PalaMonteAcuto, il Città di Cagliari ha superato 5-2 il Villaspeciosa con la doppietta di Tricarico e i gol di Foppa, Paderi e Fois. Al PalaCus il Cus Cagliari si è imposto 5-1 sull’Happy Fitness Center: a segno Santoni, Musto, Lisci, Pantaleo, oltre ad un autogol.

Prime vittorie in campionato per il Sestu Sardinia Futsal e la Villacidrese, entrambe in trasferta. A Serramanna il Sestu ha battuto 8-4 il C’è Chi Ciak con il poker di Arguig, la doppietta di Carta, il gol di Aramu e un’autorete. La Villacidrese si è imposta 5-4 a Villasor con la doppietta di Loddo e i centri di Farris, Rafinha e Sergio Rocha.

L’unico pareggio è quello per 3-3 tra ZB Iron Bridge e Portoscuso. Per l’Iron Bridge a segno Losengo, Ganzo Ribas e Ales Robles, mentre per il Portoscuso le firme sono di Carboni, Sanna e Farris.

