Liceo “Lussu”, sventato il trasloco 

Gli studenti dell’artistico e delle scienze umane del liceo Lussu di Sant’Antioco esultano: le loro classi non subiranno nessun trasferimento. Il tavolo tecnico convocato per un utilizzo degli immobili in maniera “condivisa” alla fine ha messo tutti d’accordo: oltre al liceo, anche la “Enrico Fermi” rimane al suo posto e la scuola civica di musica e le associazioni avranno i loro spazi.

Il tavolo tecnico convocato dal sindaco Ignazio Locci (presenti la dirigente Tiziana Meloni, il direttore regionale Francesco Feliziani e l’amministratore della provincia Sergio Murgia) si è chiuso mettendo tutti d’accordo. «L’istituto globale di Sant’Antioco si conferma eccellenza di questo territorio, la nostra istituzione musicale avrà gli spazi di cui necessita per realizzare la sua missione e il Comune potrà esercitare liberamente le funzioni politiche, sociali e culturali che gli competono», spiega Locci: «Dopo un’attenta riflessione sulle esigenze generali, abbiamo raggiunto un equilibro sull’utilizzo condiviso delle strutture».

Rispettate le esigenze di ciascuna istituzione, da quelle del mondo della scuola a quelle dell’amministrazione comunale, chiamata a razionalizzare gli spazi. «I licei rimarranno dove sono attualmente», riassume Ester Fadda, capogruppo di opposizione: «Dunque, in via Salvo D’Acquisto, contrariamente a quanto unilateralmente e incomprensibilmente era stato disposto dal sindaco. Riteniamo che questo sia il giusto riconoscimento alle rivendicazioni della popolazione scolastica e al contempo una vittoria del nostro gruppo di opposizione».

