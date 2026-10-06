Liceo linguistico, riparte il progetto 

Siniscola ci riprova sul liceo linguistico. Dopo il no della Regione lo scorso anno, la Giunta guidata dal sindaco Gian Luigi Farris torna a chiedere l’attivazione di un nuovo indirizzo all’istituto superiore Michelangelo Pira, sostenuta dal voto di ieri del Consiglio provinciale. Nei giorni scorsi l’esecutivo comunale ha approvato una nuova richiesta da trasmettere alla Regione, riaprendo una partita che negli ultimi mesi ha alimentato il confronto tra istituzioni scolastiche e politiche. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa dell’istituto che oggi comprende il liceo scientifico, l’indirizzo Trasporti e Logistica, l’agrario e il professionale per l’agricoltura. Il liceo linguistico, nelle intenzioni dell’amministrazione, risponderebbe alle esigenze di un territorio nel quale turismo, accoglienza e scambi culturali assumono un peso crescente.

Il progetto

L’assessora ai Servizi sociali Angela Bulla parla di «formazione d’eccellenza, valorizzazione del territorio e nuove opportunità per i giovani»: la conoscenza delle lingue straniere è «un requisito indispensabile» per migliorare la qualità dell’offerta locale e creare nuove prospettive occupazionali. La proposta non è nuova. Il Comune l’aveva avanzata nel 2024, ma la Regione ha dato parere contrario. Nel gennaio 2026 il dirigente scolastico, Sebastiano Lai, ha scritto ai ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara chiedendo di garantire agli studenti un percorso linguistico. A sostegno del progetto aveva indicato il turismo culturale, il parco di Tepilora, l’integrazione e la candidatura della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope che oggi è uno dei principali argomenti. «Per accogliere questa grande rivoluzione tecnologica e culturale – afferma Bulla – Siniscola ha bisogno di una comunità aperta, capace di dialogare senza barriere linguistiche e di integrarsi in un contesto internazionale». Un sostegno importante è arrivato dal Consiglio provinciale che ha approvato il piano di dimensionamento scolastico prevedendo l’attivazione del liceo linguistico del “Pira” a Siniscola e Dorgali. La richiesta è stata sostenuta dagli atti approvati dai due Comuni e dagli organi collegiali dell’Istituto.

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