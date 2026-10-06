SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Siniscola.
07 ottobre 2026 alle 00:53

Liceo linguistico, riparte il progetto 

Comune e Consiglio provinciale chiedono alla Regione il nuovo corso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Siniscola ci riprova sul liceo linguistico. Dopo il no della Regione lo scorso anno, la Giunta guidata dal sindaco Gian Luigi Farris torna a chiedere l’attivazione di un nuovo indirizzo all’istituto superiore Michelangelo Pira, sostenuta dal voto di ieri del Consiglio provinciale. Nei giorni scorsi l’esecutivo comunale ha approvato una nuova richiesta da trasmettere alla Regione, riaprendo una partita che negli ultimi mesi ha alimentato il confronto tra istituzioni scolastiche e politiche. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa dell’istituto che oggi comprende il liceo scientifico, l’indirizzo Trasporti e Logistica, l’agrario e il professionale per l’agricoltura. Il liceo linguistico, nelle intenzioni dell’amministrazione, risponderebbe alle esigenze di un territorio nel quale turismo, accoglienza e scambi culturali assumono un peso crescente.

Il progetto

L’assessora ai Servizi sociali Angela Bulla parla di «formazione d’eccellenza, valorizzazione del territorio e nuove opportunità per i giovani»: la conoscenza delle lingue straniere è «un requisito indispensabile» per migliorare la qualità dell’offerta locale e creare nuove prospettive occupazionali. La proposta non è nuova. Il Comune l’aveva avanzata nel 2024, ma la Regione ha dato parere contrario. Nel gennaio 2026 il dirigente scolastico, Sebastiano Lai, ha scritto ai ministri Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara chiedendo di garantire agli studenti un percorso linguistico. A sostegno del progetto aveva indicato il turismo culturale, il parco di Tepilora, l’integrazione e la candidatura della Sardegna a ospitare l’Einstein Telescope che oggi è uno dei principali argomenti. «Per accogliere questa grande rivoluzione tecnologica e culturale – afferma Bulla – Siniscola ha bisogno di una comunità aperta, capace di dialogare senza barriere linguistiche e di integrarsi in un contesto internazionale». Un sostegno importante è arrivato dal Consiglio provinciale che ha approvato il piano di dimensionamento scolastico prevedendo l’attivazione del liceo linguistico del “Pira” a Siniscola e Dorgali. La richiesta è stata sostenuta dagli atti approvati dai due Comuni e dagli organi collegiali dell’Istituto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Continuità territoriale, la Regione: «Collegamento assicurato sino al prossimo 31 gennaio con la proroga a Ita Airways»

Alghero-Milano, gara ancora deserta Scoppia la polemica

Nessuna compagnia presenta offerte «Così il Nord-Ovest resta tagliato fuori» 
Massimiliano Rais
Lo studio

Bolotana “Blue Zone” al femminile: capitale delle donne centenarie

Il centro del Marghine secondo soltanto ai numeri di Hong Kong 
Francesco Oggianu
Camera

Legge elettorale, doppia fiducia per il Governo

Il centrodestra si prepara al voto finale di domani, tensioni con l’opposizione 
Garlasco

Sempio: «Giusta la condanna a Stasi»

«Capitano, spinga sulle impronte»: le mail di Garofano al consulente dei pm 