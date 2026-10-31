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Scuola.
01 novembre 2026 alle 00:28

Liceo linguistico, finalmente 

Dopo tante battaglie Siniscola e Dorgali avranno l’indirizzo di studi 

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Anni di rivendicazioni, proteste, battaglie. Alla fine la mobilitazione è servita. La notizia è arrivata oggi, sotto forma di una delibera della presidente della Regione, Alessandra Todde: dal prossimo anno scolastico Siniscola e Dorgali avranno il liceo linguistico. L’attivazione degli indirizzi di studi è finalmente stata accordata e la novità è stata accolta positivamente in Baronia e in tutto il Nuorese.

Il dirigente

«Si tratta di una vittoria degli studenti e delle loro famiglie», commenta Sebastiano Lai, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Michelangelo Pira di Siniscola, «che vivono in un territorio ad alta vocazione turistica e legittimamente rivendicano l’opportunità di formare operatori del settore in loco, senza costringerli a studiare a Nuoro o a Olbia».

Le istituzioni

Ovvio il compiacimento degli amministratori locali. «Abbiamo vinto una battaglia molto sentita», dice Gian Luigi Farris, sindaco di Siniscola, «condivisa con il Comune di Dorgali, la Provincia, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, e ovviamente il dirigente scolastico Sebastiano Lai». I benefici si vedranno su più fronti. «Avere studenti che apprendono le lingue, oltreché nel settore turistico, sarà determinante nel momento in cui decollerà Einstein Telescope e verranno qui scienziati, tecnici e altri addetti ai lavori. I loro figli – conclude Farris – avranno un’opportunità di studio in più».

«Finalmente avremo il linguistico», esulta Angela Testone, sindaca di Dorgali. «Combattevamo per ottenerlo da quattro anni. In principio avevamo chiesto l’istituzione di un corso sul turismo legato all’istituto tecnico Ciusa. Non se ne è mai fatto nulla. Due anni fa abbiamo dunque scelto di puntare sull’ampliamento dell’offerta formativa del liceo scientifico». La soddisfazione è palpabile «perché l’offerta formativa aumenta e – aggiunge Testone – acquisisce varietà. Il nostro è un comune turistico e richiede professionalità che abbiano competenze l’inguistiche. Non meno importante è la garanzia di poter frequentare la scuola nel proprio paese. Gli studi dicono che quando ciò avviene diminuisce il rischio di dispersione scolastica».

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