VaiOnline
Via Ligas.
11 settembre 2025 alle 00:29

Liceo Euclide, espropriata illegittimamente l’area dove fu costruito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima parola l’ha pronunciata il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Comune e stabilendo che, attualmente, a gestire l’edificio che ospita il liceo “Euclide” è la Città Metropolitana. Per il resto, l’occupazione e l’esproprio dei terreni nei quali è stata costruita la scuola a metà degli anni Novanta sono stati giudicati illegittimi, dunque l’Ente che ha assorbito le funzioni della Provincia dovrà «restituire l’immobile, previa riduzione in pristino, oppure, in alternativa, adottare un provvedimento di acquisizione». In alternativa, dovrà risarcire i privati del danno subito. E questa seconda, chiaramente, potrebbe essere l’unica strada percorribile.

A rappresentare i soci dell’azienda che deteneva le aree occupate è l’avvocato Gianfranco Carboni, mentre il Comune era assistito dalla collega Simonetta Garbati. La Città Metropolitana, invece, si è costituita con il legale Giovanni Domenico Melis. In primo grado era stato condannato il Comune che aveva materialmente dato il via libera all’occupazione, ma l’edificio che ospita il liceo è poi stato assegnato prima alla Provincia e poi alla Città Metropolitana. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 