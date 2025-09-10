Liceo Euclide, espropriata illegittimamente l’area dove fu costruito 

L’ultima parola l’ha pronunciata il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Comune e stabilendo che, attualmente, a gestire l’edificio che ospita il liceo “Euclide” è la Città Metropolitana. Per il resto, l’occupazione e l’esproprio dei terreni nei quali è stata costruita la scuola a metà degli anni Novanta sono stati giudicati illegittimi, dunque l’Ente che ha assorbito le funzioni della Provincia dovrà «restituire l’immobile, previa riduzione in pristino, oppure, in alternativa, adottare un provvedimento di acquisizione». In alternativa, dovrà risarcire i privati del danno subito. E questa seconda, chiaramente, potrebbe essere l’unica strada percorribile.

A rappresentare i soci dell’azienda che deteneva le aree occupate è l’avvocato Gianfranco Carboni, mentre il Comune era assistito dalla collega Simonetta Garbati. La Città Metropolitana, invece, si è costituita con il legale Giovanni Domenico Melis. In primo grado era stato condannato il Comune che aveva materialmente dato il via libera all’occupazione, ma l’edificio che ospita il liceo è poi stato assegnato prima alla Provincia e poi alla Città Metropolitana. (fr.pi.)

