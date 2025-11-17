VaiOnline
Olbia.
18 novembre 2025

Liceo De Andrè, la Provincia chiede spazi ai salesiani 

Capelli colorati, maxi felpe, fischietti e cartelli alla mano, gli studenti del liceo artistico e musicale Fabrizio De André di Olbia, ieri mattina, sono scesi in piazza davanti al palazzo della Provincia. Al grido di “Senza classe muoviamo le masse”, i liceali, insieme a tanti docenti, rivendicano spazi adeguati che consentano il regolare svolgimento delle lezioni. “Vogliamo risposte”, dicono, e le chiedono alla nuova amministrazione provinciale, inascoltati da quella precedente. Reclamano “spazi per suonare, studiare e disegnare": circa quattrocento alunni fanno i conti con la mancanza di quattro aule. Diciassette per ventuno classi che ne costringono due a fare lezione nei laboratori, in condivisione e in contemporanea. In testa al corteo, la dirigente della scuola, Maria Ivana Franca: «Condivido con i ragazzi l'urgenza di trovare risposte che diano soluzioni efficienti a breve termine».

La risposta del presidente della Provincia, Settimo Nizzi, arriva in differita, in serata e a mezzo stampa. «Stiamo lavorando già da dieci giorni per risolvere il problema, abbiamo chiesto ai salesiani la disponibilità di utilizzare gli spazi di una struttura concessa loro dal Comune di Olbia, per cinquant'anni, per attivare percorsi formativi professionalizzanti e siamo in attesa che valutino la nostra proposta». (t.c.)

