Oristano
07 febbraio 2026 alle 00:27

Liceo “Contini”, stage a Bristol 

Una settimana di studio, lingua e creatività fuori dall’aula. Trentadue studenti del Liceo artistico “Contini” di Oristano stanno partecipando a uno stage linguistico a Bristol, accompagnati dalla docente Bernadette Serra. Un’esperienza formativa che unisce il potenziamento dell’inglese a un percorso culturale fortemente legato all’arte e al linguaggio visivo.

Il progetto, “Non solo arte”, prevede la frequenza di un corso alla Ilc school, istituto accreditato dal British council, affiancata da un’immersione quotidiana nella città. Bristol è infatti una delle capitali europee della street art ed è universalmente conosciuta come la città di Banksy. Murales, installazioni e spazi creativi convivono con un ricco patrimonio architettonico, offrendo continui spunti di osservazione e studio per gli studenti che mettono in pratica l’inglese in situazioni reali. ( m. g. )

