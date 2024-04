Liceo classico senz’acqua Gli studenti rientrano a casa 

I lavori di Abbanoa colpiscono ancora. L’ammodernamento della rete idrica e la chiusura dell’erogazione dell’acqua ieri mattina ha lasciato a secco oltre alle case di molti nuoresi anche le aule delle scuole del centro città. Al liceo classico Giorgio Asproni la campanella è suonata in anticipo per gli alunni che sono usciti dalle aule a ricreazione proprio a causa dell’assenza di acqua. Così anche al liceo musicale e delle scienze umane di Nuoro, dove invece la chiusura anticipata è arrivata alle 10 e 30, sempre per lo stesso motivo. Le scuole, nonostante i ripetuti disagi, sono prive di serbatoi che garantiscano l’uso idrico anche per brevi interruzioni del servizio.

