VaiOnline
Provincia
28 maggio 2026 alle 00:08

Liceo Asproni, mancano i collaudi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si allungano i tempi per la riapertura della storica sede di via Dante del liceo “Asproni” di Nuoro. A denunciarlo sono i consiglieri provinciali del centrodestra Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu, che ieri mattina hanno portato il caso in aula attraverso un’interrogazione urgente. Al centro della discussione, lo stato dei lavori finanziati con fondi Pnrr. Secondo quanto riferito durante la seduta, nonostante gli interventi siano terminati il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione ufficiale di fine lavori risalga al 24 febbraio scorso, la Provincia, come ha spiegato la consigliera delegata Lisetta Bidoni, non sarebbe ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’approvazione dei collaudi e degli impianti.

Una situazione che, per il centrodestra, impedisce di completare i passaggi tecnico-amministrativi indispensabili per la chiusura formale dell’accettazione dei lavori eseguiti. Di conseguenza, l’istituto non può ancora essere riaperto per le attività didattiche e lavorative. «Non è accettabile che la situazione rimanga così», affermano i tre consiglieri, chiedendo che vengano attivati «tutti gli strumenti, anche di contenzioso, per sbloccare lo stallo che va avanti da mesi» e che vengano accertate eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 