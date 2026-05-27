Liceo Asproni, mancano i collaudi 

Si allungano i tempi per la riapertura della storica sede di via Dante del liceo “Asproni” di Nuoro. A denunciarlo sono i consiglieri provinciali del centrodestra Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu, che ieri mattina hanno portato il caso in aula attraverso un’interrogazione urgente. Al centro della discussione, lo stato dei lavori finanziati con fondi Pnrr. Secondo quanto riferito durante la seduta, nonostante gli interventi siano terminati il 22 ottobre 2025 e la dichiarazione ufficiale di fine lavori risalga al 24 febbraio scorso, la Provincia, come ha spiegato la consigliera delegata Lisetta Bidoni, non sarebbe ancora in possesso di tutta la documentazione necessaria per l’approvazione dei collaudi e degli impianti.

Una situazione che, per il centrodestra, impedisce di completare i passaggi tecnico-amministrativi indispensabili per la chiusura formale dell’accettazione dei lavori eseguiti. Di conseguenza, l’istituto non può ancora essere riaperto per le attività didattiche e lavorative. «Non è accettabile che la situazione rimanga così», affermano i tre consiglieri, chiedendo che vengano attivati «tutti gli strumenti, anche di contenzioso, per sbloccare lo stallo che va avanti da mesi» e che vengano accertate eventuali responsabilità.

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