Liceo Asproni: grande festa per i 100 anni 

Al via le manifestazioni per i 100 anni del Liceo Scientifico Giorgio Asproni di Iglesias, con un programma ricco di appuntamenti realizzati con il coinvolgimento degli studenti e aperti a tutta la città.

Istituito il 24 gennaio 1924, l'istituto con il passare degli anni ha ampliato i propri corsi fino alla struttura attuale, nella quale l'I.I.S. Asproni accoglie al suo interno il Liceo Artistico e il Liceo Scientifico. Le celebrazioni per il centenario sono iniziate questo mercoledi' con un incontro pubblico nell'aula magna del liceo, nel corso del quale è stata ripercorsa la storia della scuola e sono state presentate le iniziative in programma. Un calendario ricco di appuntamenti, dallo sport, con tornei di scacchi, volley e calcio a 5, alla cultura, con un itinerario nel centro storico di Iglesias. Gran finale il 24 maggio con una notte dedicata alle stelle e alle osservazioni astronomiche. «Un programma pensato per gli studenti della scuola, ma rivolto anche ai ragazzi degli altri istituti», dice la dirigente Daria Pisu. (j. c.)

