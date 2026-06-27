Liceo Asproni, cala il sipario 

L’ultimo atto si è consumato nel silenzio di un collegio docenti. Nessuna cerimonia, nessun sipario, soltanto gli insegnanti riuniti per l’ultima volta sotto il nome del Liceo classico “Giorgio Asproni”. Martedì, con l’ultimo collegio dell’anno scolastico, è calato il sipario su 165 anni di autonomia: dal prossimo anno lo storico istituto nuorese sarà accorpato al Liceo musicale “Sebastiano Satta”, perdendo la propria indipendenza amministrativa. A segnare il passaggio un atto ordinario, quasi burocratico. E proprio per questo definitivo. Dentro quella riunione si è chiusa la storia di una delle scuole più antiche e identitarie della Sardegna, capace di attraversare il Regno d’Italia, due guerre mondiali e la Repubblica, formando generazioni di studenti e alcuni dei nomi più riconoscibili della cultura italiana. Ma non la scure del dimensionamento scolastico nel nome del risparmio economico che rischia di tradursi anche in un risparmio culturale.

Il rammarico

A guidare l’istituto nel passato recente è stato il dirigente scolastico Antonio Fadda, che chiuderà con l’Asproni, dopo quarant’anni di carriera. È lui a raccontare il senso di un addio. «L’unico rammarico - ha detto - è quello di non aver fatto gli ultimi esami di Stato dentro l’istituto. Ma c’è la soddisfazione di aver restituito agli studenti la sede storica di via Dante. Prima di andare via, dovevamo riprenderci il passato». Negli ultimi anni Fadda ha combattuto per difendere l’autonomia. Una battaglia che aveva portato un risultato positivo, quando l’Asproni è scampato alla scure nel dicembre 2023 dopo tante proteste. Stavolta i circa 470 iscritti non bastano a salvare l’autonomia. Il piano di dimensionamento scolastico ha avuto la meglio: era stato il commissario nominato dal Governo, Francesco Feliziani, per inadempienza della Regione, ad adottare il provvedimento di dimensionamento, basandosi sui numeri. Il futuro sarà quello di una gestione unificata: un solo dirigente per due realtà scolastiche.

Dall’Unità d’Italia

Le origini dell’istituto risalgono al 1861, con la nascita a Nuoro del Regio Ginnasio all’indomani dell’Unità d’Italia. Nel 1921 il Consiglio comunale deliberò l’intitolazione a Giorgio Asproni. Pochi anni dopo, nel 1927, prese forma il progetto per la costruzione di una nuova sede destinata a ospitare il Regio Liceo Ginnasio. Nel 1929 al ginnasio venne affiancato il Liceo Classico triennale, completando un percorso che sarebbe diventato tra i più prestigiosi della città. E si consolidò anche la tradizione formativa dell’istituto, da cui sono passati nomi come Indro Montanelli o Attilio Deffenu. È la chiusura di un’identità, più che di un ufficio. «Smetterà di essere nominato Asproni, – dice Fadda – ma i suoi docenti formeranno ancora i nostri ragazzi».

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